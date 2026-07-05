باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزق به مناسبت مراسم وداع با آقای شهید ایران با اشاره به نقش راهبردی رهبر شهید انقلاب در تقویت امنیت غذایی کشور گفت: ایشان از مدافعان سرسخت خودکفایی در این حوزه بودند و همواره بر ضرورت افزایش تاب‌ آوری غذایی، کاهش وابستگی به واردات و در صورت نیاز، تقویت همزمان ظرفیت صادرات تاکید داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: رهبر شهید انقلاب سلامت و کارآمدی در حوزه امنیت غذایی را عاملی مهم برای ارتقای این بخش و زمینه‌ ساز رشد و پیشرفت کشور می‌ دانستند و توصیه‌ های ایشان در این زمینه امروز نیز به‌ عنوان یک نقشه راه مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به جنگ اخیر و مدیریت مناسب تامین کالاهای اساسی بیان کرد: یکی از دلایل موفقیت کشور در عبور از شرایط بحرانی، رهنمودها و تدابیر رهبر شهید انقلاب بود؛ به‌ویژه تاکید ایشان بر افزایش تلاش و کار مضاعف در حوزه امنیت غذایی که چند ماه پیش از آغاز جنگ مطرح و زمینه‌ ساز اجرای مجموعه‌ ای از اقدامات مؤثر در این حوزه شد.

نوری قزلجه ادامه داد: امروز ایران اسلامی در حالی با رهبر شهید انقلاب وداع می کند که میراث فکری، مدیریتی و مجاهدت‌ های ایشان همچنان در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور جاری است و راه آینده را روشن می‌ کند.

به گفته وزیر جهادکشاورزی، رهبر شهید انقلاب با نگاهی آینده‌ نگر و تمدن‌ ساز، امنیت غذایی را نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه از پایه‌ های استقلال، عزت و اقتدار ملی می‌دانستند و بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی حمایت از کشاورزان تقویت تولید داخلی بهره‌ گیری از دانش و فناوری و کاهش وابستگی به خارج تاکید داشتند.

وی افزود: این رویکرد امروز به نقشه راه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق ایران قوی تبدیل شده و این وزارتخانه خود را موظف می‌ داند مسیر ترسیم‌ شده از سوی رهبر شهید انقلاب را با اتکا به توان تولیدکنندگان، کشاورزان و جهادگران کشور ادامه دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی اخیر دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه ملت ایران گفت: این تجربه نشان داد که آینده‌ نگری رهبر شهید انقلاب تا چه اندازه واقع‌ بینانه و راهبردی بوده است زیرا در شرایطی که دشمن، اختلال در زندگی مردم و امنیت غذایی کشور را از اهداف خود قرار داده بود، تلاش کشاورزان، دامداران، تولیدکنندگان، فعالان زنجیره تامین و خدمتگزاران دولت موجب شد کشور با کمبود جدی در تامین کالاهای اساسی مواجه نشود و آرامش بازار حفظ شود.

وی افزود: این دستاورد، ثمره سال‌ ها تاکید بر تقویت تولید ملی، خوداتکایی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های امنیت غذایی کشور است، مسیری که با هدایت و نگاه بلند رهبر شهید انقلاب ترسیم شد.

وزیر جهاد کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، آب، خاک و سرمایه‌های بین‌ نسلی را از دیگر دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و گفت: ایشان همواره بر بهره‌ برداری مسئولانه از این منابع تاکید داشتند و صیانت از این میراث ارزشمند، امروز وظیفه‌ ای ملی بر دوش همه ما قرار دارد.

وی ادامه داد: تاب‌ آوری کشور در برابر فشارها، حفظ انسجام ملی، استمرار پیشرفت در حوزه‌های راهبردی و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جلوه‌های میراث ماندگار آن شهید والامقام است.

نوری قزلجه با اشاره به برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر انقلاب اسلامی در هفته جاری اظهار داشت:‌ بی تردید این آیین تنها مراسم بدرقه یک رهبر بزرگ نیست، بلکه میثاقی دوباره برای تداوم راه ایشان و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ راهی که مقصد آن ایرانی آبادتر، قوی‌تر، برخوردار از امنیت غذایی پایدار، منابع طبیعی صیانت‌ شده و اقتصادی متکی بر تولید ملی است.

به گفته وی، استمرار این مسیر، بهترین ادای دین به رهبر شهیدی است که همه عمر خویش را وقف اعتلای ایران و سربلندی ملت ایران کرده است.

وی گفت: امید آنکه با توکل برخداوند، همدلی ملت بزرگ ایران و مجاهدت خدمتگزاران این سرزمین، پرچم عزت، استقلال، تولید و پیشرفت، همچنان برافراشته بماند و آرمان‌های بلند آن شهید والامقام چراغ راه آینده ایران اسلامی باشد.