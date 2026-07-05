شهردار گرگان گفت:همزمان با آغاز موج ورود مردم برای شرکت در مراسم تشییع تاریخی قائد شهید امت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای از سوی شهرداری گرگان برای میزبانی و پذیرایی از زائران انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مجید طاهری گفت:شهرداری گرگان آماده میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران عبوری از شهر گرگان برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی خواهد بود.

او ادامه داد: در همین راستا، چایخانه مصباح‌الهدی در مسیر تردد زائران، با فراهم کردن امکانات لازم، آماده پذیرایی از شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی است تا زائران در طول مسیر از خدمات مناسب و شایسته بهره‌مند شوند.

طاهری خاطرنشان کرد: این چایخانه از دوشنبه ۱۵ تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در ابتدای ورودی غربی گرگان (میدان بسیج) فعالیت خواهد داشت.

برچسب ها: وداع ، شهید ، رهبر انقلاب اسلامی ایران
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