باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مجید طاهری گفت:شهرداری گرگان آماده میزبانی و خدمترسانی به زائران عبوری از شهر گرگان برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی خواهد بود.
او ادامه داد: در همین راستا، چایخانه مصباحالهدی در مسیر تردد زائران، با فراهم کردن امکانات لازم، آماده پذیرایی از شرکتکنندگان در این مراسم معنوی است تا زائران در طول مسیر از خدمات مناسب و شایسته بهرهمند شوند.
طاهری خاطرنشان کرد: این چایخانه از دوشنبه ۱۵ تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در ابتدای ورودی غربی گرگان (میدان بسیج) فعالیت خواهد داشت.