باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدی لطیف ظهیر، گزارشگر نیویورک تایمز که برای پوشش مراسم وداع با رهبر شهید ایران در تهران به سر می برد نوشت: جمعیت عظیمی از ایرانیان ازروز شنبه برای بدرقه پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران در مراسمی باشکوه گرد هم آمدند.

ده‌ها هزار نفر از ساعات اولیه بامداد شنبه در مصلای بزرگ تهران گرد هم آمدند تا شش روز مراسم سوگواری برای رهبرشان را که در نخستین روز تجاوز هوایی آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید، برگزار کنند. تا روز یکشنبه ده ها هزا نفر در این مراسم شرکت کرده اند و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار نیویورک‌تایمز، عزاداران با دیدن تابوت‌های آیت‌الله خامنه‌ای و چند تن از اعضای خانواده‌اش که همراه او شهید شدند، از جمله دختر و دو نوه‌اش، به گریه افتادند.

پیکر آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال آتش‌بسی که ماه گذشته بین آمریکا و ایران امضا شد، به خاک سپرده می‌شود. تحلیلگران می‌گویند مقامات ایرانی به احتمال زیاد نسبت به برگزاری مراسم سوگواری با حضور رهبران ارشد در زمانی که تهدید حملات آمریکا یا اسرائیل وجود داشت، محتاط بوده‌اند. به گزارش رسانه‌های دولتی، روز جمعه، شخصیت‌های خارجی، مقامات دولتی و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران از سراسر خاورمیانه در برابر پیکر آیت‌الله خامنه‌ای که با پرچم پوشیده شده بود، ادای احترام کردند.

در طول روز شنبه، جمعیت شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «نفرین بر اسرائیل» سر دادند. برخی از عزاداران پلاکارد‌هایی با شعار خون خواهی حمل می‌کردند.

«آرش عمرانی»، ۴۴ ساله، شاعر، گفت که از رئیس‌جمهور ترامپ خشمگین است و او را به انجام کاری «غیرمسیحی» با راه‌اندازی جنگی که منجر به کشته شدن رهبر شد، متهم کرد. او گفت: «همه اینها بسیار اشتباه و غم‌انگیز است.»

به گفته خبرنگار نیویورک تایمز دمای روز شنبه به بالای ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسید و محوطه مصلا به تدریج گرم‌تر شد، هرچند این مانع حضور عزاداران نشد. آمبولانس‌ها و کادر پزشکی در حالت آماده‌باش بودند. آب‌پاش‌های سقفی جمعیت را مه‌پاشی می‌کردند تا خنک شوند. داوطلبان نیز از تشت‌های بزرگ پر از یخ، آب توزیع می‌کردند.

پس از یک راهپیمایی در روز دوشنبه در تهران، پیکر آیت‌الله به شهر قم و سپس به کربلا و نجف در عراق منتقل خواهد شد. هر سه شهر برای مسلمانان شیعه مقدس است. روز پنج‌شنبه، پیکر او در زادگاهش، مشهد، به خاک سپرده خواهد شد.

این مراسم در تهران به عنوان نمایشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آرزو‌های آمریکا و اسرائیل برای تغییر رژیم، باقی ماند. با این حال نشانه‌هایی از انتقاد وجود داشت که آتش‌بس با آمریکا را تسلیم می‌دانند. به گزارش ویدئوی منتشرشده توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، برخی از عزاداران بنری حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «تکلیف انتقام خون شهیدمان چه شد؟»

منبع: نیویورک تایمز