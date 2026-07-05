همزمان با آغاز روز‌های مراسم سوگواری عمومی، ایرانیان با پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آغاز تجاوز هوایی آمریکا و اسرائیل شهید شد، وداع می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدی لطیف ظهیر، گزارشگر نیویورک تایمز که برای پوشش مراسم وداع با رهبر شهید ایران در تهران به سر می برد نوشت: جمعیت عظیمی از ایرانیان ازروز شنبه برای بدرقه پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران در مراسمی باشکوه گرد هم آمدند.

ده‌ها هزار نفر از ساعات اولیه بامداد شنبه در مصلای بزرگ تهران گرد هم آمدند تا شش روز مراسم سوگواری برای رهبرشان را که در نخستین روز تجاوز هوایی آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید، برگزار کنند. تا روز یکشنبه ده ها هزا نفر در این مراسم شرکت کرده اند و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار نیویورک‌تایمز، عزاداران با دیدن تابوت‌های آیت‌الله خامنه‌ای و چند تن از اعضای خانواده‌اش که همراه او شهید شدند، از جمله دختر و دو نوه‌اش، به گریه افتادند. 

پیکر آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال آتش‌بسی که ماه گذشته بین آمریکا و ایران امضا شد، به خاک سپرده می‌شود. تحلیلگران می‌گویند مقامات ایرانی به احتمال زیاد نسبت به برگزاری مراسم سوگواری با حضور رهبران ارشد در زمانی که تهدید حملات آمریکا یا اسرائیل وجود داشت، محتاط بوده‌اند. به گزارش رسانه‌های دولتی، روز جمعه، شخصیت‌های خارجی، مقامات دولتی و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران از سراسر خاورمیانه در برابر پیکر آیت‌الله خامنه‌ای که با پرچم پوشیده شده بود، ادای احترام کردند.

در طول روز شنبه، جمعیت شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «نفرین بر اسرائیل» سر دادند. برخی از عزاداران پلاکارد‌هایی با شعار خون خواهی حمل می‌کردند.

«آرش عمرانی»، ۴۴ ساله، شاعر، گفت که از رئیس‌جمهور ترامپ خشمگین است و او را به انجام کاری «غیرمسیحی» با راه‌اندازی جنگی که منجر به کشته شدن رهبر شد، متهم کرد. او گفت: «همه اینها بسیار اشتباه و غم‌انگیز است.»

به گفته خبرنگار نیویورک تایمز دمای روز شنبه به بالای ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسید و محوطه مصلا به تدریج گرم‌تر شد، هرچند این مانع حضور عزاداران نشد. آمبولانس‌ها و کادر پزشکی در حالت آماده‌باش بودند. آب‌پاش‌های سقفی جمعیت را مه‌پاشی می‌کردند تا خنک شوند. داوطلبان نیز از تشت‌های بزرگ پر از یخ، آب توزیع می‌کردند.

پس از یک راهپیمایی در روز دوشنبه در تهران، پیکر آیت‌الله به شهر قم و سپس به کربلا و نجف در عراق منتقل خواهد شد. هر سه شهر برای مسلمانان شیعه مقدس است. روز پنج‌شنبه، پیکر او در زادگاهش، مشهد، به خاک سپرده خواهد شد.

این مراسم در تهران به عنوان نمایشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران  است که با وجود آرزو‌های آمریکا و اسرائیل برای تغییر رژیم، باقی ماند.  با این حال نشانه‌هایی از انتقاد وجود داشت که آتش‌بس با آمریکا را تسلیم می‌دانند. به گزارش ویدئوی منتشرشده توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، برخی از عزاداران بنری حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «تکلیف انتقام خون شهیدمان چه شد؟»

منبع: نیویورک تایمز

برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ننگ بر آنکه فکر کند شمر می خواهد به ما کمک کند. فقط انتقام
۳
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۰:۲۴ ۱۴ تير ۱۴۰۵
واسه امام خامنه‌ای شهید خون هم گریه کنید کمه دختروم 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
دراین هول وهوا مراقب امنیت رهبرباشید
۷
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۴ تير ۱۴۰۵
امروز وزارت ارتباطات در یک ‌تبعیض آشکار و بر خلاف اهداف و مسیر این مراسم در خیابان شریعتی تهران به موکب داران زرشک پلو با مرغ داد و به مردم عادی سوسیس های غیر بهداشتی!!!!!!
۱۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
چی بگم که منتشر نمیکنی
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
انتقام خون رهبرمان اولین انگیزه مبارزه علیه استکبار جهانی و هم پیمانانش
۱۲
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۴ تير ۱۴۰۵
حق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ایندفعه نه باشعارهای توخالی باجان وسلاح محکم واستوار
تا قصاص قاتلینش ساکت نخواهیم نشست
United States of America
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۴ تير ۱۴۰۵
خدا لعنتتتتتت کنه قاتلان امام خامنه‌ای شهید 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭
۱۴
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۴ تير ۱۴۰۵
الهی آمین یا رب العالمین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
اینها که نظر منفی و ضد ولایت میدن کجان؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۴ تير ۱۴۰۵
بدون شک پر جمعیت ترین تشییع تاریخ دنیا خواهد بود و تا قرنها این تشییع اولین تشییع دنیا خواهد بود..
۱۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
اصلا پرجمعیت نبود یعنی اجازه ندادن باشه
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