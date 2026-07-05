سرهنگ کشیر گفت: تمامی ورودی‌های تهران باز است و در حال حاضر هیچ محدودیت ترافیکی برای ورود خودرو‌های شخصی و کاروان‌ها به محدوده مراسم اعمال نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم تشییع، اظهار کرد: در آستانه بدرقه پیکر پاک و مطهر رهبر مجاهد، شهید امام خامنه‌ای قرار داریم.

وی افزود: هم‌اکنون در آزادراه شهید فهمیده، در مسیر کرج به تهران و حوالی ساعت ۱۱، تردد خودرو‌ها به‌صورت روان در جریان است و همان‌گونه که در تصاویر نیز مشاهده می‌شود، هیچ محدودیت ترافیکی در این محور وجود ندارد.

سرهنگ کشیر تصریح کرد: تمامی ورودی‌ها باز است و خودرو‌های شخصی و همچنین کاروان‌ها می‌توانند بدون محدودیت وارد محدوده‌های تعیین‌شده شوند و تا حلقه دوم و پشت حلقه نخست مراسم، که برای برگزاری آیین وداع در حال آماده‌سازی است، تردد کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: راهور ، محدودیت ترافیکی
خبرهای مرتبط
تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم
تعطیلی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک کشور در پی اعلام تعطیلی رسمی فردا
ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و ورودی‌های پایتخت
افزایش ۴۰ درصدی ورود خودرو‌ها به تهران/ البرز، مازندران و اصفهان در صدر استان‌های اعزام‌کننده زائران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزادراه تهران–قم پرترددترین محور کشور/ تردد ناوگان سنگین در مبادی ورودی استان قم ممنوع است
نامه محسنی اژه‌ای به محضر رهبر انقلاب در پاسخ به تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا
کیفیت «قابل‌قبول» هوای پایتخت
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز/ تردد در سایر محور‌های شمالی روان است
ارائه خدمت به بیش از ۵۴ هزار عزادار در مراسم تشییع رهبر شهید
آخرین اخبار
ارائه خدمت به بیش از ۵۴ هزار عزادار در مراسم تشییع رهبر شهید
نامه محسنی اژه‌ای به محضر رهبر انقلاب در پاسخ به تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا
کیفیت «قابل‌قبول» هوای پایتخت
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز/ تردد در سایر محور‌های شمالی روان است
آزادراه تهران–قم پرترددترین محور کشور/ تردد ناوگان سنگین در مبادی ورودی استان قم ممنوع است
دولت تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های خود را ادامه خواهد داد
بازگشت ساعت خدمات‌رسانی متروی تهران به روال عادی
پیام تبریک فرمانده کل انتظامی به رئیس قوه قضائیه
پایش برخط ترافیک مراسم تشییع قائد شهید امت با حضور استاندار تهران در مرکز پلیس راهور
ترافیک نیمه‌سنگین در ۶ محور مواصلاتی کشور
قدردانی محسنی‌اژه‌ای از حضور میلیونی و دشمن‌شکن مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب
پیش‌بینی ۲۰۷ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران رهبر شهید به شهر‌های قم و مشهد
تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم
توضیحات تأمین‌اجتماعی درباره پیامک‌های ارسالی به کارفرمایان
القاصی: استمرار راه رهبر شهید و تحقق مطالبات ایشان، تکلیف مضاعف دستگاه قضا است
دادستان تهران: ملت ایران ثابت کرد که بر عهد خود با انقلاب و نظام ایستاده است