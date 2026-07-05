باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم تشییع، اظهار کرد: در آستانه بدرقه پیکر پاک و مطهر رهبر مجاهد، شهید امام خامنهای قرار داریم.
وی افزود: هماکنون در آزادراه شهید فهمیده، در مسیر کرج به تهران و حوالی ساعت ۱۱، تردد خودروها بهصورت روان در جریان است و همانگونه که در تصاویر نیز مشاهده میشود، هیچ محدودیت ترافیکی در این محور وجود ندارد.
سرهنگ کشیر تصریح کرد: تمامی ورودیها باز است و خودروهای شخصی و همچنین کاروانها میتوانند بدون محدودیت وارد محدودههای تعیینشده شوند و تا حلقه دوم و پشت حلقه نخست مراسم، که برای برگزاری آیین وداع در حال آمادهسازی است، تردد کنند.