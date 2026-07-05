همزمان با برگزاری آیین تشییع امام شهید کاروان ۲۶۰ نفری از اقشار مختلف مردم بناب راهی پایتخت شدند تا در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سرهنگ پاسدار اصغر اسفندیاری فرمانده سپاه ناحیه بناب از اعزام کاروان ۲۶۰ نفری از اقشار مختلف مردم این شهرستان برای حضور در آیین تشییع پیکر امام شهید خبر داد.

سرهنگ پاسدار اسفندیاری گفت:این کاروان در قالب ۶ دستگاه اتوبوس از شهرستان بناب عازم پایتخت شده است تا در مراسم تشییع پیکر امام شهید و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی شرکت کند.

وی افزود: همچنین کاروانی متشکل از دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه بناب به همراه موکبی از روستای قره‌چبوق این شهرستان راهی مشهد مقدس شدند.

فرمانده سپاه ناحیه بناب ادامه داد: این موکب با حضور ۲۰ نیروی فعال و با امکانات و تجهیزات پخت و توزیع غذا با برپایی ایستگاه صلواتی به زائران و عزاداران خدمات‌رسانی خواهد کرد.

سرهنگ اسفندیاری حضور پرشور مردم در این مراسم را جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم ولایتمدار بناب به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام شهید عنوان کرد.