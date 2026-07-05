باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روز یکشنبه مراسم اقامه نماز برای پیکر رهبر فقید ایران در مصلی امام خمینی تهران، پایتخت ایران برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان صدها هزار عزادار را به خود جلب کرد که بسیاری از آنها در ساعات اولیه صبح با حمل پرچمهای ایران به محل برگزاری رسیدند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، مقامات ارشد نظامی و سیاسی و چهرههای مذهبی از جمله شرکتکنندگان در این مراسم بودند.
مراسم تشییع پیکر رسماً روز جمعه آغاز شد و رهبران خارجی و هیئتهای رسمی از سراسر منطقه و فراتر از آن به رهبر فقید ایران ادای احترام کردند.
طبق برنامه رسمی، مراسم وداع عمومی و سپس مراسم تشییع پیکر در تهران در روز دوشنبه برگزار خواهد شد. مراسم تشییع سپس در ۷ جولای به قم منتقل خواهد شد.
در ۸ جولای، مراسمهایی در عراق از جمله در بغداد، نجف و کربلا برنامهریزی شده است که در آنجا پیکر مطهر قبل از انتقال به زیارتگاههای اصلی شیعیان، توسط چهرههای مذهبی و سیاسی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
مراسم تشییع و خاکسپاری نهایی برای ۹ جولای در حرم امام رضا در شهر مشهد، یکی از مقدسترین اماکن شیعیان برنامهریزی شده است.
منبع: آناتولی