همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ۳ دستگاه اتوبوس از چاراویماق برای حضور در این مراسم به تهران اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ۳ دستگاه اتوبوس با ۱۲۴ نفر از زائران چاراویماقی به منظور حضور در این مراسم به تهران اعزام شد.

این اقدام در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ابراز ارادت مردم شهرستان چاراویماق به مقام والای شهیدان انجام گرفت و با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود.

حاضران در این مراسم با حضور خود ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهیدان اعلام کردند.