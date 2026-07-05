ملی‌پوش جوان کشتی فرنگی پس از کسب مدال طلای آسیا، از تلاش‌های کادر فنی و حمایت‌های خانواده‌اش قدردانی و مدال خود را به شهدای میناب تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرسام محمدی، ملی‌پوش تهرانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، پس از کسب مدال طلای وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی آسیا، از آمادگی خود، سطح مسابقات و اهدافش برای رقابت‌های جهانی سخن گفت.

وی درباره شرایط آمادگی خود اظهار داشت: خدا را شکر در اردو‌های آماده‌سازی به آمادگی خوبی رسیدیم و امیدوارم با ادامه حضور در اردوها، برای مسابقات آینده با آمادگی کامل روی تشک برویم.

محمدی با اشاره به سابقه حضورش در مسابقات آسیایی گفت: پس از کسب مدال قهرمانی آسیا در رده نونهالان در سال ۲۰۲۳، این دومین حضورم در مسابقات قهرمانی آسیا بود که خوشبختانه با کسب مدال طلا همراه شد.

وی درباره نقش شکست سال گذشته در موفقیت امسالش افزود: پس از شکست در رقابت‌های قهرمانی جهان جوانان در بلغارستان، تلاش کردم از آن تجربه درس بگیرم و با تمرین و انگیزه بیشتر خودم را برای موفقیت آماده کنم.

دارنده مدال طلای جوانان آسیا در خصوص سطح مسابقات نیز گفت: رقابت‌ها از سطح فنی بالایی برخوردار بود و خدا را شکر توانستم نتیجه قابل قبولی کسب کنم.

محمدی درباره مسیر قهرمانی خود اظهار داشت: برای رسیدن به مدال طلا چهار مسابقه برگزار کردم و برابر حریفانی از چین، ژاپن، قزاقستان و هند به پیروزی رسیدم.

وی با اشاره به هدفش در مسابقات جهانی گفت: با کمک خدا امیدوارم بهترین نتیجه ممکن را در رقابت‌های قهرمانی جهان اسلواکی به دست بیاورم.

ملی‌پوش کشتی فرنگی جوانان در پایان مدال طلای خود را به شهدای بی‌گناه مدرسه میناب تقدیم کرد و گفت: از زحمات فدراسیون کشتی، کادر فنی تیم ملی جوانان، حمید باوفا و همچنین پدرش که همواره در مسیر قهرمانی حامی او بوده است، قدردانی کرد.

برچسب ها: تیم ملی کشتی ، کشتی گیر ایرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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United States of America
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
کمتر کسی چنین کارییییییی میکنه
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United States of America
ناشناس
۲۰:۲۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
دورد بر تو قهرمان 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 واقعی ایران عزیزوم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
خدا یاورت باشد قهرمان عزیز. وطن پرستی و جوانمردی را به نمایش گذاشتی.
۰
۰
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