باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - در شهرستان‌های مختلف استان شاهد تجمع شبانه‌ی پرشور مردم هستیم که نشان از همبستگی بی‌نظیر ملی دارد.

هماهنگی میان شورِ مردم در میادین و اقتدار نظامی در مرز‌های آبی، نشان‌دهنده این حقیقت است که ایران با صلابت تمام، از تمام حقوق ملی خود دفاع می‌کند.

مردم ولایتمدار روستای خوزنین با لباس عزای حسینی (ع) و هم‌چنین عزای شهادت قائد امت اسلامی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای (ره) حضور یافته‌اند پرچم ایران، تصاویر امام شهید و هم‌چنین تصاویر حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی‌خامنه‌ای را در دست دارند تا هم با رهبر فقید وداع کنند و از سویی دیگر با امام حاضر، اعلام بیعت کنند و عهد ببندند.