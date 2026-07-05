مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از تولید ۹ تن پیله‌تر کرم ابریشم توسط ۲۲۰ نوغاندار در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  علی نوری نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: در بهار سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۴۳جعبه تخم نوغان در سوادکوه شمالی پرورش داده شد که حاصل آن تولید ۹ تن پیله‌تر و عرضه آن به بازار هدف بوده است.

او با بیان اینکه نوغانداری از مشاغل کم‌هزینه و زودبازده در بخش کشاورزی به شمار می‌رود، افزود: این حرفه علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده‌های روستایی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی در پایان گفت: نوغانداری می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم و پایدار بخش کشاورزی، در ایجاد درآمد، تقویت معیشت خانوار‌های روستایی و توسعه اقتصاد محلی نقش‌آفرینی کند و حمایت از این بخش، سرمایه‌گذاری مؤثر برای آینده تولید و اشتغال در شهرستان است.

برچسب ها: شغل نوغانداری ، پیله کرم ابریشم
خبرهای مرتبط
تاکید بر احیای صنعت نوغانداری در قائم‌شهر
تحولی در نوغانداری مازندران
آغاز توزیع تخم نوغان در مازندران؛ ۳۲۰۰ جعبه در اختیار نوغانداران قرار می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ناپایداری جوی در روز چهارشنبه
خرید تضمینی گندم در مازندران از مرز ۷۰ هزار تن گذشت
جهش ۱۵ درصدی در تولید شیر دامداری‌ها با برداشت ۶ هزار تن علوفه ارگانیک در نور
تذکر به پیمانکار حمل آرد برای تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه
آخرین اخبار
خرید تضمینی گندم در مازندران از مرز ۷۰ هزار تن گذشت
تذکر به پیمانکار حمل آرد برای تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه
جهش ۱۵ درصدی در تولید شیر دامداری‌ها با برداشت ۶ هزار تن علوفه ارگانیک در نور
افزایش ناپایداری جوی در روز چهارشنبه
جاده چالوس یکطرفه شد
مازندران سه‌شنبه تعطیل شد
ادامه خدمت‌رسانی به مردم و زائران رهبر شهید؛ مشکلی در تأمین آرد و نان وجود ندارد
توجه ویژه به جامعه عشایری نور؛ بیش از ۲ هزار کیلوگرم آرد توزیع شد