باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی نوری نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: در بهار سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۴۳جعبه تخم نوغان در سوادکوه شمالی پرورش داده شد که حاصل آن تولید ۹ تن پیلهتر و عرضه آن به بازار هدف بوده است.
او با بیان اینکه نوغانداری از مشاغل کمهزینه و زودبازده در بخش کشاورزی به شمار میرود، افزود: این حرفه علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانوادههای روستایی و توسعه فعالیتهای کشاورزی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی در پایان گفت: نوغانداری میتواند بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم و پایدار بخش کشاورزی، در ایجاد درآمد، تقویت معیشت خانوارهای روستایی و توسعه اقتصاد محلی نقشآفرینی کند و حمایت از این بخش، سرمایهگذاری مؤثر برای آینده تولید و اشتغال در شهرستان است.