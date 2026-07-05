انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه اصلی مصلی پس از مراسم اقامه نماز امروز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u067e\u0633 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632\u060c \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u06cc\u0644 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0645\u0635\u0644\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f.\n\u00a0\n