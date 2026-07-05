باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه اصلی مصلی پس از مراسم اقامه نماز امروز + فیلم

لحظاتی از انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه اصلی مصلی پس از مراسم اقامه نماز امروز را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از پایان مراسم اقامه نماز، پیکر مطهر رهبر شهید با حضور خیل عزاداران به جایگاه اصلی مصلی منتقل شد.

 

مطالب مرتبط
انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه اصلی مصلی پس از مراسم اقامه نماز امروز + فیلم
young journalists club

تصاویری از پرچم‌گردانی بزرگترین پرچم صحن مصلی + فیلم

انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه اصلی مصلی پس از مراسم اقامه نماز امروز + فیلم
young journalists club

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم

انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه اصلی مصلی پس از مراسم اقامه نماز امروز + فیلم
young journalists club

نمایی از مصلای تهران ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۵۱۵۶

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۲۲۶

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۹۱۸

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم
۴۳۸

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۳۶۸

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۱۵ تير ۱۴۰۵
واقعاً غمبار است. تسلیت به امام زمان (عج) و به نائب او امام سید مجتبی خامنه ای عزیز
۰
۰
پاسخ دادن