کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم در مازندران از دوشنبه تا پایان هفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: امروز یکشنبه آسمان استان نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از روز دوشنبه تا جمعه، آسمان مازندران عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و هوای گرم در سطح استان تداوم خواهد داشت.

حمیدی درباره وضعیت دریا نیز، گفت: دریای مازندران امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.

منبع:هواشناسی مازندران