کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم در مازندران از دوشنبه تا پایان هفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: امروز یکشنبه آسمان استان نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از روز دوشنبه تا جمعه، آسمان مازندران عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و هوای گرم در سطح استان تداوم خواهد داشت.

حمیدی درباره وضعیت دریا نیز، گفت: دریای مازندران امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
هوای گرم تابستانی در مازندران
نوسانات دمایی در راه مازندران
تداوم هوای گرم تا یکشنبه آینده در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ناپایداری جوی در روز چهارشنبه
خرید تضمینی گندم در مازندران از مرز ۷۰ هزار تن گذشت
جهش ۱۵ درصدی در تولید شیر دامداری‌ها با برداشت ۶ هزار تن علوفه ارگانیک در نور
تذکر به پیمانکار حمل آرد برای تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه
آخرین اخبار
خرید تضمینی گندم در مازندران از مرز ۷۰ هزار تن گذشت
تذکر به پیمانکار حمل آرد برای تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه
جهش ۱۵ درصدی در تولید شیر دامداری‌ها با برداشت ۶ هزار تن علوفه ارگانیک در نور
افزایش ناپایداری جوی در روز چهارشنبه
جاده چالوس یکطرفه شد
مازندران سه‌شنبه تعطیل شد
ادامه خدمت‌رسانی به مردم و زائران رهبر شهید؛ مشکلی در تأمین آرد و نان وجود ندارد
توجه ویژه به جامعه عشایری نور؛ بیش از ۲ هزار کیلوگرم آرد توزیع شد