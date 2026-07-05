سازمان ملل هشدار داد که اشغال گسترده غزه توسط اسرائیل جان غیرنظامیان را به خطر انداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی بشردوستانه هشدار دادند که گسترش مناطق تحت کنترل اسرائیل در غزه از زمان «آتش‌بس»، جان غیرنظامیان را به خطر انداخته و تلاش‌های امدادرسانی را بیش از پیش محدود کرده است.

یک نهاد هماهنگ‌کننده متشکل از سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی برای اعمال محدودیت‌های دسترسی در این مناطق از زور کشنده استفاده کرده‌اند و در این مناطق حملات هوایی و تبادل آتش رخ داده است.

بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ و اوایل آوریل ۲۰۲۶، سازمان ملل کشته شدن ۱۹۶ فلسطینی، از جمله ۱۸ زن و ۴۳ کودک، را در حملات اسرائیل که در نزدیکی مناطقی که سربازان مستقر بودند، گزارش شده است، تأیید کرد.

دسترسی بشردوستانه همچنان به شدت توسط اسرائیل محدود شده است که فعالیت‌های نجات‌بخش را به تأخیر انداخته یا متوقف می‌کند و برخی سازمان‌ها پس از کشته شدن کارکنان امدادی، مجبور به کاهش یا تعلیق عملیات خود شده‌اند.

بیشتر فلسطینیان در غزه چندین بار آواره شده‌اند و اکنون در مناطقی رو به کوچک‌شدن با دسترسی محدود به خدمات اساسی متمرکز شده‌اند.

سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی خواستار پایان دادن به هدف‌گیری فلسطینیان، حمایت کامل از غیرنظامیان بر اساس قوانین بین‌المللی و دسترسی امن و بدون مانع بشردوستانه در سراسر غزه شدند.

منبع: الجزیره