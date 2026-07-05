باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - قم این روزها یکپارچه چشمانتظاری است. مردم این شهر با عشق و ارادت و چشمانی منتظر، خود را برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده شهید ایشان آماده میکنند. موکبها برپا شده، خیابانها سیاهپوش شده و برنامههای عزاداری، شب و روز این شهر را در بر گرفته است؛ همه برای یک وداع تاریخی لحظه شماری میکنند.
این روزها قم را با بغضها و نفسهای حبسشدهاش میشناسند. از پیرمردی که با عصا خود را به حرم میرساند تا کودکی که پرچم مشکی را محکم در دست گرفته، همه در انتظارند.مردم قم این روزها تنها در سوگ رهبر خود نیستند؛ آنها خود را برای میزبانی از میهمانانی آماده میکنند که از جای جای ایران اسلامی، برای بدرقه پیکر مطهر امام شهید به این شهر میآیند.
هر خانه یک موکب
همزمان با آمادهسازی شهر، موکبهای عزاداری نیز در مسیرهای منتهی به حرم مطهر و مسجد جمکران برپا شدهاند. این موکبها که با مشارکت گروههای جهادی و مردمی برپا شدهاند، از عزاداران با چای، شربت و اقلام خوراکی پذیرایی میکنند. فضاهای اسکان و استراحت موقت نیز برای زائرانی که از شهرهای دور به قم آمدهاند، فراهم شده است.
خانهها گشوده شده، موکبها برپا گردیده و دلها برای استقبال از کاروانهای عزادار، لبریز از عشق و ارادت است. مردم این شهر، با همان روحیهای که در اربعین حسینی از زائران اباعبدالله (ع) پذیرایی میکردند، امروز نیز با آغوش باز، منتظر بدرقهکنندگان رهبر شهید از اقصی نقاط کشور هستند.
خیابانها یکپارچه در سوگ
از روزهای گذشته، خیابانهای منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) و مسجد مقدس جمکران با پارچههای مشکی و پرچمهای عزا آذین شدهاند. فضای شهر، آمیزهای از عطر گلهای تازه و بغضهای فروخورده است. بر دیوارها، کتیبههایی به یاد رهبر شهید نقش بسته و نام «یا حسین (ع)» در کنار نام «یا خامنهای» بر دلها حک شده است.
هماهنگی برای یک میزبانی بینظیر
با توجه به پیشبینی حضور میلیونی مردم، ستاد تشییع پیکر رهبر شهید در قم با هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی، تدابیر ویژهای را برای مدیریت این رویداد تاریخی اندیشیده است. تمهیدات ترافیکی، اسکان اضطراری و خدمات درمانی برای زائران پیشبینی شده تا این میزبانی در شأن امت حزبالله و شهر کریمه اهلبیت (ع) باشد.
همه ظرفیتهای شهری قم برای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به میدان آمد
شهرداری قم با استقرار بیش از ۵ هزار مدیر، پاکبان، باغبان و نیروی اجرایی و بهکارگیری ۵۰۰ دستگاه ماشینآلات خدمات شهری، خدماترسانی در محورهای اصلی مراسم شامل بلوار پیامبر اعظم(ص)، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، مبادی ورودی شهر و محلهای اسکان زائران را برنامهریزی کرده است. پاکسازی و آمادهسازی مسیرها، تأمین آب شرب، استقرار صدها چشمه سرویس بهداشتی، فضاسازی محیطی، ساماندهی فضاهای شهری و پشتیبانی از مواکب مردمی، از مهمترین برنامههای پیشبینیشده برای این مراسم است.
در حوزه ایمنی و زیرساخت نیز سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با ۶۰۰ نیروی عملیاتی، ۲۵ ایستگاه آتشنشانی، ۱۲۰ خودروی عملیاتی، ۱۰ موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودروی سبک اطفای حریق (AFT) در آمادهباش کامل قرار دارد.
در حوزه حملونقل نیز تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری قم با افزایش ناوگان فعال و استقرار نیروهای نظارتی در مبادی ورودی شهر، پایانههای مسافری، اطراف حرم مطهر و بلوار پیامبر اعظم(ص)، برنامهریزی لازم را برای تسهیل جابهجایی زائران انجام داده است. همچنین پارکسوارها و پارکینگهای پیشبینیشده برای مدیریت ترافیک و هدایت خودروها آماده بهرهبرداری هستند.
در روزهایی که شهر یکپارچه در سوگ است، شعار «لبیک یا خامنهای» نه تنها از سینهها جدا نشده، بلکه با نام رهبر جدید انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای، تداوم یافته است. قم، در بدرقه رهبر شهید خود، بار دیگر به جهان نشان میدهد که خط ولایت، هیچگاه از میان نخواهد رفت و مردم این شهر، همچنان و همیشه، پای ولایت ایستادهاند.