سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از برداشت ۶۲۰ تن گندم دیم در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سوادکوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: عملیات برداشت گندم دیم از مزرعه‌های این شهرستان با موفقیت انجام شده و تاکنون ۶۲۰ تن محصول با کیفیت مطلوب تولید و روانه بازار مصرف شده است.

او با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری، افزود: ۲۰۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته بود که با بهره‌گیری از روش‌های نوین زراعی و مشاوره‌های کارشناسان بخش کشاورزی، افزایش عملکرد قابل توجهی نسبت به سال گذشته در واحد سطح حاصل شده است.

پورمند در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم دیم در معادلات تولید کشاورزی، گفت: حمایت از کشاورز‌های گندم‌کار، ترویج الگو‌های نوین کشت، و ارتقای سطح دانش فنی بهره‌برداران، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه است؛ چرا که توسعه پایدار این محصول، نه تنها استقلال غذایی منطقه را تقویت می‌کند، بلکه گام بلندی در جهت تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.