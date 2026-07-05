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حضور با شکوه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران _ ۲

حضور با شکوه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران _ ۲
عکاس زینب سعیدی
تاریخ انتشار ۱۴ تير ۱۴۰۵ ۱۳:۰۰
کد خبر
۹۱۰۴۹۳۵
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مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از ساعات اولیه بامداد امروز در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور شکوهمند و کم نظیر اقشار مختلف مردم آغاز شده است. اقشار مختلف مردم ایران از زنان و مردان تا نوجوانان و سالمندان، امروز ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵ در مصلی گرد هم آمده‌اند تا در آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید، ارادت خود را به نمایش بگذارند. مصلی تهران امروز میزبان یکی از بزرگترین گردهمایی‌های تاریخ معاصر ایران است؛ جمعیتی که برآورد میشود به میلیون‌ها نفر برسد، در گرمای بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد با سینه زنی، نوحه خوانی، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشته‌اند.

حضور با شکوه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران _ ۲

مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از ساعات اولیه بامداد امروز در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور شکوهمند و کم نظیر اقشار مختلف مردم آغاز شده است. اقشار مختلف مردم ایران از زنان و مردان تا نوجوانان و سالمندان، امروز ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵ در مصلی گرد هم آمده‌اند تا در آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید، ارادت خود را به نمایش بگذارند. مصلی تهران امروز میزبان یکی از بزرگترین گردهمایی‌های تاریخ معاصر ایران است؛ جمعیتی که برآورد میشود به میلیون‌ها نفر برسد، در گرمای بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد با سینه زنی، نوحه خوانی، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشته‌اند.
۱۴ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
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برچسب ها: تهران ، مصلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
با این خون می توانیم دودمان ترامپ و نتانیاهو را بر باد دهیم
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