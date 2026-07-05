حضور با شکوه مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران _ ۲

مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از ساعات اولیه بامداد امروز در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور شکوهمند و کم نظیر اقشار مختلف مردم آغاز شده است. اقشار مختلف مردم ایران از زنان و مردان تا نوجوانان و سالمندان، امروز ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵ در مصلی گرد هم آمده‌اند تا در آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید، ارادت خود را به نمایش بگذارند. مصلی تهران امروز میزبان یکی از بزرگترین گردهمایی‌های تاریخ معاصر ایران است؛ جمعیتی که برآورد میشود به میلیون‌ها نفر برسد، در گرمای بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد با سینه زنی، نوحه خوانی، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشته‌اند.