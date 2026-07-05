باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قطر روز یکشنبه اعلام کرد که طبق بیانیه وزارت حمل و نقل که در X منتشر شد، فعالیت‌های دریایی با تأثیر فوری از سر گرفته خواهد شد.

این بیانیه، توصیه ۲۹ ژوئن را که خواستار تعلیق موقت قایق‌های دریانوردی و ماهیگیری تا اطلاع ثانوی شده بود، لغو می‌کند، اگرچه کشتیرانی تجاری از این امر مستثنی بود.

این وزارتخانه روز یکشنبه از همه اپراتور‌ها و کاربران کشتی‌های دریایی خواست تا «از مقررات و دستورالعمل‌های دریایی موجود پیروی کنند تا بالاترین سطح ایمنی و امنیت برای همه سفر‌ها تضمین شود».

قطر دلیلی برای این اقدام ۲۹ ژوئن ارائه نکرد، اما این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که اعلام کرد یکی از اتباعش پس از ناپدید شدن کشتی‌اش، پس از جراحات ناشی از ترکش ناشی از «عملیات نظامی در منطقه» کشته شده است.

منبع: رویترز