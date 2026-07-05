باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر هوایی از مراسم اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان + فیلم

تصاویر هوایی از مراسم امروز نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان که در مصلای تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر هوایی از روز دوم وداع با رهبر شهید انقلاب و اقامه نماز بر پیکرهای مطهر ایشان و خانواده شهیدشان، استقبال عظیم ملت ایران و داغداران عزای امام شهید را به تصویر می کشد.

مطالب مرتبط
تصاویر هوایی از مراسم اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان + فیلم
young journalists club

سردار رادان: دشمن ناگزیر قدرت مقاومت را درک خواهد کرد

تصاویر هوایی از مراسم اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان + فیلم
young journalists club

برشی از اقامه نماز بر پیکر پاک رهبر شهید انقلاب + فیلم

تصاویر هوایی از مراسم اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان + فیلم
young journalists club

تصاویری از پرچم‌گردانی بزرگترین پرچم صحن مصلی + فیلم

تصاویر هوایی از مراسم اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان + فیلم
young journalists club

خون بر شمشیر پیروز است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۵۱۵۶

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۲۲۶

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۹۱۸

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم
۴۳۸

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۳۶۸

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha