باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این مجموعه مستند که به کارگردانی و تهیه کنندگی عبدالله امانیان ساخته شده است، به بازخوانی وقایع سفر تاریخی رهبر انقلاب اسلامی به جنوب خراسان در شهریور ماه سال ۱۳۷۸ می‌پردازد.

عبدالله امانیان تهیه کننده و کارگردان اثر گفت: «رد پای مهر» فراتر از یک روایت تاریخی، به بررسی دقیق رویکرد عدالت‌محوری، الگوسازی در خدمت‌رسانی به مردم و اقدامات زیربنایی صورت گرفته در جریان سفرهای استانی می‌پردازد.

وی افزود: این اثر با تمرکز بر ترویج روحیه حقیقت‌جویی و ظلم‌ستیزی، تلاش می‌کند ابعاد مختلف نگاه حاکمیتی به عدالت اجتماعی را به تصویر بکشد. در این مستند به تماشای سیر تحول زیرساخت‌های منطقه در جریان این سفر، می پردازید.