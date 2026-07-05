رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از ثبت بیش از ۹ میلیون تردد در مترو تا ساعت ۹ صبح امروز، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا غلامزاده با بیان اینکه از صبح دیروز ۱۳ تیر تا ساعت ۹ صبح امروز ۱۴ تیر بیش از ۹ میلیون تردد در مترو ثبت شده است، اظهار کرد: از روز گذشته و همزمان با آغاز مراسم وداع با پیکر رهبر شهید تا ساعت ۹ صبح امروز بیش از ۶ میلیون نفر در مصلی تهران حضور یافتهاند.
وی گفت: ۵.۵ میلیون نفر در این مدت با مترو جابجا شدهاند. علاوه بر این جمعیتی نیز به صورت پیاده، با موتورسیکلت و ون تاکسیها به سمت مصلی رفتهاند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اظهار کرد: بین ۳.۵ تا ۴ میلیون ظرفیت اسکان فراهم شده که زائران از روز گذشته در مراکز، اسکان یافتهاند و بر اساس پیشبینیها، امروز و فردا حضور مردم به اوج میرسد.