رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از ثبت بیش از ۹ میلیون تردد در مترو تا ساعت ۹ صبح امروز، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا غلامزاده با بیان اینکه از صبح دیروز ۱۳ تیر تا ساعت ۹ صبح امروز ۱۴ تیر بیش از ۹ میلیون تردد در مترو ثبت شده است، اظهار کرد: از روز گذشته و همزمان با آغاز مراسم وداع با پیکر رهبر شهید تا ساعت ۹ صبح امروز بیش از ۶ میلیون نفر در مصلی تهران حضور یافته‌اند.

وی گفت: ۵.۵ میلیون نفر در این مدت با مترو جابجا شده‌اند. علاوه بر این جمعیتی نیز به صورت پیاده، با موتورسیکلت و ون تاکسی‌ها به سمت مصلی رفته‌اند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اظهار کرد: بین ۳.۵ تا ۴ میلیون ظرفیت اسکان فراهم شده که زائران از روز گذشته در مراکز، اسکان یافته‌اند و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امروز و فردا حضور مردم به اوج می‌رسد.

برچسب ها: مترو ، مصلی تهران ، مراسم تشییع
خبرهای مرتبط
تمام ایستگاه‌های مترو در مسیر تشییع باز هستند
سرویس‌دهی در تمام خطوط و ایستگاه‌های مترو بدون هیچ گونه محدودیتی در حال انجام است
یزد در خط مقدم میزبانی از زائران؛ پیش‌بینی حضور ۷۰ هزار یزدی در مراسم وداع و تشییع رهبر
تمام خطوط اتوبوس تندرو تهران فعال هستند
اعزام اتوبوس به مصلی در پی ازدحام ایستگاه‌های مترو
ایستگاه مترو شهید بهشتی تهران یک طرفه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزادراه تهران–قم پرترددترین محور کشور/ تردد ناوگان سنگین در مبادی ورودی استان قم ممنوع است
نامه محسنی اژه‌ای به محضر رهبر انقلاب در پاسخ به تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا
کیفیت «قابل‌قبول» هوای پایتخت
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز/ تردد در سایر محور‌های شمالی روان است
ارائه خدمت به بیش از ۵۴ هزار عزادار در مراسم تشییع رهبر شهید
آخرین اخبار
ارائه خدمت به بیش از ۵۴ هزار عزادار در مراسم تشییع رهبر شهید
نامه محسنی اژه‌ای به محضر رهبر انقلاب در پاسخ به تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا
کیفیت «قابل‌قبول» هوای پایتخت
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز/ تردد در سایر محور‌های شمالی روان است
آزادراه تهران–قم پرترددترین محور کشور/ تردد ناوگان سنگین در مبادی ورودی استان قم ممنوع است
دولت تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های خود را ادامه خواهد داد
بازگشت ساعت خدمات‌رسانی متروی تهران به روال عادی
پیام تبریک فرمانده کل انتظامی به رئیس قوه قضائیه
پایش برخط ترافیک مراسم تشییع قائد شهید امت با حضور استاندار تهران در مرکز پلیس راهور
ترافیک نیمه‌سنگین در ۶ محور مواصلاتی کشور
قدردانی محسنی‌اژه‌ای از حضور میلیونی و دشمن‌شکن مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب
پیش‌بینی ۲۰۷ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران رهبر شهید به شهر‌های قم و مشهد
تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم
توضیحات تأمین‌اجتماعی درباره پیامک‌های ارسالی به کارفرمایان
القاصی: استمرار راه رهبر شهید و تحقق مطالبات ایشان، تکلیف مضاعف دستگاه قضا است
دادستان تهران: ملت ایران ثابت کرد که بر عهد خود با انقلاب و نظام ایستاده است