رئیس‌جمهور مصر تأکید کرد «هیچ عادی‌سازی مردمی» با اسرائیل صورت نخواهد گرفت مگر اینکه صلح عادلانه‌ای به تشکیل دولت مستقل فلسطین منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، گفت که «هیچ عادی‌سازی مردمی» با اسرائیل صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه صلح عادلانه‌ای حاصل شود که به اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل پایان دهد و به تشکیل دولت مستقل فلسطین منجر شود.

به گفته نهاد ریاست‌جمهوری مصر، اظهارات السیسی در سخنرانی روز شنبه در مراسم افتتاح مقر فرماندهی راهبردی کشور در پایتخت جدید اداری در شرق قاهره بیان شد.

رئیس‌جمهور مصر گفت: «هیچ صلح پایدار، ثبات واقعی و عادی‌سازی مردمی وجود نخواهد داشت، مگر با صلح عادلانه‌ای که به اشغال پایان دهد، به ظلم و تجاوز خاتمه بخشد، حقوق را به صاحبانش بازگرداند و امنیت را برای همه تأمین کند.»

وی افزود که صلح عادلانه به مردم منطقه «فرصتی برای زندگی در ثبات و شکوفایی» خواهد داد.

السیسی همچنین خواستار حمایت از آتش‌بس غزه شد که از اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده و همچنین از توافق چارچوب اخیر بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری آنها شد.

وی همچنین خواستار جلوگیری از هرگونه تلاش برای تضعیف آنها شد.

السیسی در مورد فرماندهی راهبردی تازه‌افتتاح شده گفت که این اقدام گامی مهم در ارتقای توانایی‌های فرماندهی، کنترل و مدیریت عملیاتی مصر محسوب می‌شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رئیس جمهور مصر ، دولت فلسطین ، عادی سازی روابط
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