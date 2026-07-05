فرمانده انتظامی ملایر از دستیگری هفت نفر از منتشرکنندگان تصاویر خصوصی شهروندان در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد ساکی اظهار کرد: با تلاش پلیس هفت نفر که نسبت به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان در فضای مجازی اقدام می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در پی رصد مستمر فضای مجازی و وصول شکایات متعدد از سوی شهروندان، مشخص شد افرادی با هدف جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ایجاد ناامنی روانی، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و شخصی برخی از شهروندان ملایری در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: این افراد علاوه بر انتشار تصاویر خصوصی، با نسبت دادن افترا و تهمت، تهدید شهروندان و درخواست ارز دیجیتال در قبال حذف تصاویر، سعی در اخاذی و ضربه زدن به حیثیت خانوادگی افراد داشتند.

سرهنگ ساکی ادامه داد: آنها بعضاً با جعل هویت، سعی داشتند اقدامات مجرمانه خود را در پوشش نهادهای دولتی انجام دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ملایر افزود: با همکاری دستگاه‌های امنیتی، مرجع قضایی و شورای تأمین این شهرستان تاکنون هفت نفر از متهمان دستگیر و تلاش جهت شناسایی و دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.