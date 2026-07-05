باشگاه خبرنگاران جوان - در این ایام، خدمات مختلفی از جمله پاسخگویی به مراجعان در ادارات شهرستانی، ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان منتخب، رسیدگی به اسناد سرپایی و بیمارستانی، تأیید برخط دارو، تداوم فرآیند عقد و تمدید قرارداد مراکز درمانی و همچنین ارائه خدمات میدانی و مشاورهای در موکبهای خدمترسان، با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمه سلامت و جلوگیری از هرگونه وقفه در خدمترسانی، بهصورت مستمر ارائه میشود.
دکتر نظام آرمند، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه سلامت استان تهران، با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای این ایام، اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده و هماهنگی میان واحدهای ستادی و شهرستانهای تابعه، تمامی خدمات مورد نیاز بیمهشدگان و مراکز طرف قرارداد بدون وقفه ارائه میشود.
او گفت: استقرار واحدهای کشیک، توسعه خدمات الکترونیک، بهرهگیری از دفاتر پیشخوان منتخب و حضور فعال همکاران در بخشهای مختلف، با هدف حفظ پایداری خدمات و پاسخگویی مطلوب به مردم انجام شده و تلاش همکاران بیمه سلامت استان تهران بر این است که خدمترسانی تا پایان این ایام با همان کیفیت، سرعت و دقت ادامه یابد.
منبع: روابط عمومی بیمه سلامت استان تهران