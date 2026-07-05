تمامی فدراسیون‌ها، هیئت‌ها و انجمن‌های ورزشی کشور می‌توانند فردا ساعت ۱۰ در مقابل درب اصلی ورزشگاه شهید حیدرنیا جمع شوند تا به صورت هماهنگ به سمت محل تشییع رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جامعه ورزش و جوانان کشور فردا، ساعت ۱۰، در مقابل درب اصلی ورزشگاه شهید حیدرنیا-موکب اداره کل ورزش و جوانان استان تهران- تجمع خواهند کرد و پس از آن به صورت هماهنگ به سمت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب حرکت خواهند کرد.

بر این اساس، تمامی فدراسیون‌های ورزشی، انجمن‌های ورزشی، هیأت‌های ورزشی و سایر بخش‌های جامعه ورزش و جوانان، ساعت ۱۰ در مقابل درب اصلی ورزشگاه شهید حیدرنیا حضور خواهند یافت تا حرکت هماهنگ به سمت محل برگزاری مراسم تشییع انجام شود.

این تجمع با هدف هماهنگی و حضور یکپارچه جامعه ورزش و جوانان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود.

برچسب ها: وزارت ورزش ، بدرقه پیکر شهدا
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