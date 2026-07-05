باشگاه خبرنگاران جوان - جامعه ورزش و جوانان کشور فردا، ساعت ۱۰، در مقابل درب اصلی ورزشگاه شهید حیدرنیا-موکب اداره کل ورزش و جوانان استان تهران- تجمع خواهند کرد و پس از آن به صورت هماهنگ به سمت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب حرکت خواهند کرد.
بر این اساس، تمامی فدراسیونهای ورزشی، انجمنهای ورزشی، هیأتهای ورزشی و سایر بخشهای جامعه ورزش و جوانان، ساعت ۱۰ در مقابل درب اصلی ورزشگاه شهید حیدرنیا حضور خواهند یافت تا حرکت هماهنگ به سمت محل برگزاری مراسم تشییع انجام شود.
این تجمع با هدف هماهنگی و حضور یکپارچه جامعه ورزش و جوانان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برگزار میشود.