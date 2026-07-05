باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کریمی، معاون مسافری راه‌آهن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران از آمادگی کامل ناوگان ریلی کشور برای جابه‌جایی زائران و مسافران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: از هفته‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات حداکثری در حوزه حمل‌ونقل ریلی انجام شده و ظرفیت کامل ناوگان برای خدمت‌رسانی به هموطنان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: راه‌آهن با اعلام آمادگی کامل، جابه‌جایی زائران در محورهای تهران، مشهد و قم و همچنین سایر نقاط کشور به مقصد تهران و بالعکس را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، حدود ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان ریلی برای خدمت‌رسانی به زائران اختصاص یافته است.

معاون مسافری راه‌آهن ادامه داد: علاوه بر قطارهای برنامه‌ای، قطارهای فوق‌العاده نیز در مسیر تهران–مشهد و بالعکس پیش‌بینی شده است. همچنین در محور تهران–قم و قم–تهران، علاوه بر قطارهای روزانه، قطارهای فوق‌العاده برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در نظر گرفته شده است.

کریمی با اشاره به تقویت خدمات ریلی در حومه پایتخت اظهار کرد: برای تسهیل حضور زائران در مراسم تشییع، قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای حومه‌ای از جمله پرند، اسلامشهر، رباط‌کریم، ورامین، پیشوا و سایر شهرهای اطراف تهران نیز پیش‌بینی شده تا جابه‌جایی مسافران با سهولت بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: برای بازگشت زائران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و از روز سه‌شنبه خدمات ریلی در مسیر تهران به مشهد و سایر مقاصد با حداکثر ظرفیت ارائه خواهد شد.

معاون مسافری راه‌آهن همچنین با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از ایستگاه‌های راه‌آهن تهران، مشهد و قم گفت: تمامی ایستگاه‌ها از نظر خدمات رفاهی، پشتیبانی و پذیرش مسافران در آمادگی کامل قرار دارند و تلاش می‌کنیم خدماتی در شأن زائران و هموطنان عزیز ارائه شود.