باشگاه خبرنگاران جوان - فواد ایزدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بینالملل با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که گفته بود از اشک ریختن مردم ایران برای رهبرشان غافلگیر شده است، اظهار داشت: ترامپ دروغ میگوید چراکه سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بهخوبی میدانند که چنین جمعیت و حجمی از حضور مردمی، پدیدهای نیست که بتوان آن را بهصورت مصنوعی ایجاد کرد؛ بلکه این حضور گسترده، خودجوش و ناشی از نگاه ایرانیان به رهبرشان است.
ایزدی با اشاره به انتشار گسترده تصاویر این حضور مردمی در سطح جهانی گفت: این تصاویر تأثیر قابل توجهی در اذهان عمومی دارد؛ بهویژه با توجه به تجربه دیماه که بر اساس همان مقوله، آمریکاییها توجیه لازم برای بررسی حمله نظامی به ایران را پیدا کردند.
وی افزود: اکنون نیز احتمال طرح مباحث مربوط به اقدام نظامی وجود دارد، اما هرچه حضور مردمی پررنگتر باشد، اثرگذاری تصویری که از ایران ساخته شده کاهش مییابد و ادعاهای ترامپ نیز تأثیر عملی نخواهد داشت و همین موضوع باعث میشود بسیاری برای بررسی واقعیتها و شناخت حقیقت ماجرا ترغیب شوند.
ایزدی همچنین تأکید کرد: تا زمانیکه این حضور مردمی ادامه داشته باشد و فرمایشات رهبری درباره آمریکا مبنای عمل مسئولان قرار گیرد، چالشی برای کشور ایجاد نخواهد شد.