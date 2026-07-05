فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری یک اخلالگر و عامل برهم زدن نظم و امنیت عمومی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر شرب و خمر و سپس اخلال در نظم عمومی در سطح حوزه استحفاظی، مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور مأموران در محل درگیری این فرد اقدام به زیر گرفتن مأموران انتظامی شهرستان با خودروی شخصی خود کرد که در این حین با چند خودروی دیگر نیز برخورد کرد.

به گفته فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه، پس از تیراندازی مأموران با رعایت کامل قانون به کارگیری سلاح دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ رحمانی با اشاره به اینکه متهم ۲۳ ساله برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان به صورت شبانه روزی تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان