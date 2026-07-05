آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی به مناسبت تشییع رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: قاتلان و عاملان این جنایت بزرگ، که دستشان به خون آن شهید عزیز، فرماندهان، مسئولان، مردم بی‌دفاع و کودکان مظلوم آلوده شده، از کیفر الهی و مجازات عادلانه مصون نخواهند ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در این پیام آمده است: هم‌زمان با وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، داغ جانسوز فقدان آن مجاهد فرزانه بار دیگر تازه گردید. بی‌تردید، حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از اقتدار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و نشانه استقامت ملت بزرگ ایران و امت اسلامی و تداوم راه نورانی شهیدان خواهد بود.

در ادامه این پیام تصریح شده است: نباید چنین پنداشت که این جنگ پایان یافته است؛ بلکه مقابله با جبهه استکبار همچنان ادامه دارد. ازاین‌رو، هرگونه القای یأس، سستی، بن‌بست و تضعیف روحیه مردم، مسئولان و نیروهای مسلح، در جهت خواست دشمن و برخلاف مصالح کشور و امت اسلامی است. البته امید و استقامت، هرگز به معنای نادیده گرفتن واقعیت های میدان نیست؛ بلکه صبر و پایداری، از مهم‌ترین عوامل پیروزی در آزمون‌های الهی است.

پیام حاکی است: قاتلان و عاملان این جنایت بزرگ، که دستشان به خون آن شهید عزیز، فرماندهان، مسئولان، مردم بی‌دفاع و کودکان مظلوم آلوده شده، از کیفر الهی و مجازات عادلانه مصون نخواهند ماند و این خون‌های پاک هرگز فراموش نخواهد شد و امت اسلامی، در چارچوب موازین شرع و قانون، وظیفه خود را در خونخواهی این شهیدان دنبال خواهد کرد.

پیام می افزاید: مسئولان، نیروهای مسلح و همه تصمیم‌گیران باید با توکل بر خداوند متعال، اعتماد به وعده‌های الهی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور و اتکا به ایمان، صبر و استقامت مردم، با تدبیر، اقتدار و هوشیاری چه در عرصه نظامی، دیپلماسی، و عرصه های دیگر در برابر دشمن ایستادگی کنند؛ چراکه تجربه نشان داده است هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن متجاوز، او را بر ادامه تجاوز و زیاده‌خواهی جسورتر خواهد کرد.

پیام حاکی است: انقلاب اسلامی بر پایه اصل مترقی ولایت فقیه استوار است و به برکت همین اصل، از گردنه‌های دشوار و توطئه‌های فراوان دشمنان عبور کرده است. ولایت فقیه در نظام اسلامی، محور وحدت، حافظ مصالح امت و رکن استواری نظام است و التزام به آن، وظیفه‌ای همگانی و مایه صیانت از اسلام و کشور است.

پیام ادامه یافته است: امروز بیش از هر زمان، حفظ وحدت و همبستگی ملی ضرورتی انکارناپذیر است و نباید اختلاف‌نظرها، هرچند برخاسته از انگیزه‌های صحیح باشد، زمینه تفرقه و تضعیف جبهه داخلی را فراهم آورد. در عین حال، مسئولان محترم نیز باید با اهتمامی مضاعف در رفع مشکلات مردم و خدمت صادقانه به آنان بکوشند.

پیام می افزاید: اینجانب، بار دیگر شهادت جانسوز آن عزیز و دیگر شهدای این جنگ تحمیلی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیةالله الأعظم (ارواحنا فداه)، رهبر بزرگوار انقلاب، خاندان معزز شهدا، ملت شریف ایران و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال علو درجات آنان را مسئلت می‌نمایم و امیدوارم در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، عزت و پیروزی اسلام و مسلمین و دفع شر دشمنان هرچه زودتر محقق گردد.

منبع:دفتر آیت الله مکارم شیرازی

برچسب ها: آیت الله مکارم شیرازی ، رهبر انقلاب
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