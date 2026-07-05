باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد احمدی فارسانی،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در گفت وگویی، با اشاره به آمادهسازی ظرفیتهای گسترده اسکان در استان اظهار کرد: علاوه بر بوستانها، سولهها و مراکز عمومی، از ظرفیت دستگاههای اجرایی نیز برای اسکان زائران استفاده شده است و مراکز متعددی در سراسر شهر برای پذیرش عزاداران آماده هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم ادامه داد: برای راهنمایی زائران، هشت کیوسک اطلاعرسانی پیشبینی شده که دو کیوسک در مبادی ورودی استان از مسیرهای کاشان و تهران و شش کیوسک نیز در میادین اصلی شهر مستقر خواهند شد.
او افزود: در مسیر منتهی به مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز دو کیوسک اطلاعرسانی برای هدایت زائران به مراکز اسکان فعالیت میکنند.
احمدی تصریح کرد: سامانه «قمزائر» نیز در بخش اسکان فعال شده و زائران میتوانند با ورود به این سامانه، محل استقرار خود را انتخاب کرده و بر اساس موقعیت مکانی، به نزدیکترین مرکز اسکان هدایت شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم ابراز کرد: علاوه بر این، سامانه ۱۳۷ شهرداری قم و سه خط تلفن ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم 02537065156 ، 02537065154 و 02537065107 در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه آماده پاسخگویی و راهنمایی زائران خواهند بود.
احمدی با بیان اینکه پیشبینی میشود حجم زائران فراتر از ظرفیتهای معمول استان باشد، گفت: با برنامهریزی انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تلاش شده است زائران با کمترین مشکل در حوزه اسکان و اقامت مواجه شوند.
منبع:ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم