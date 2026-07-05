طی کمتر از ۲۴ ساعت پس از دستور دادستان شیراز؛ عامل آتش‌افروزی عمدی در دامنه کوهسار شیراز دستگیر و روانه زندان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دستور فوری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس برای شناسایی و دستگیری عامل آتش‌افروزی عمدی در دامنه یکی از کوه‌های شیراز که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده بود، این فرد در عملیاتی سریع توسط ضابطان شناسایی و دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اعلام این خبر گفت: پس از انتشار فیلم این اقدام مجرمانه در فضای مجازی و صدور دستور قضایی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مراجع انتظامی و امنیتی قرار گرفت و با اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

کامران میرحاجی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه، برای متهم پرونده قضایی تشکیل و با صدور قرار تأمین متناسب، روانه زندان شد.

او با تأکید بر اینکه تحقیقات قضایی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده، شناسایی انگیزه یا انگیزه‌های احتمالی و تعیین میزان خسارات وارده همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام عمدی که امنیت عمومی، محیط زیست و منابع طبیعی را تهدید کند، با قاطعیت، سرعت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

دادستان شیراز همچنین از شهروندانی که با احساس مسئولیت اجتماعی، گزارش‌ها و مستندات خود را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌دهند، قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم در پیشگیری و کشف جرائم، نقش مؤثری در حفظ امنیت، صیانت از منابع طبیعی و برخورد سریع با قانون‌شکنان دارد.

منبع: دادگستری فارس

برچسب ها: دستگیری ، آتش افروزی ، کوهسار ، شیراز ، دادستان فارس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
روانه زندان شد اینو باید اعدام کنید نه روانه زندان کنید
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