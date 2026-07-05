نوزده مورد مرگ و میر ناشی از ابولا در کنگو در روز گذشته ثبت شده و تعداد کل مرگ و میر را به ۴۹۲ نفر رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت ارتباطات و رسانه‌های کنگو در یک بولتن روزانه اعلام کردند که نوزده مورد مرگ و میر ناشی از ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو در روز گذشته ثبت شده است و تعداد کل مرگ و میر را به ۴۹۲ نفر رسانده است.

موارد تایید شده ابولا در حال حاضر ۱۵۲۸ نفر است که ۲۶ مورد در روز گذشته به آمار اضافه شده است.

شیوع فعلی ابولا در ۱۵ مه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز شد. موارد و مرگ و میر ناشی از ابولا از کشور همسایه، اوگاندا، نیز گزارش شده است.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) بیماری ویروس ابولا (که قبلاً با نام تب خونریزی دهنده ابولا شناخته می‌شد) را به عنوان "یک بیماری شدید و اغلب کشنده در انسان" توصیف می‌کند، با میانگین میزان مرگ و میر حدود ۳۲.۲٪. علائم شامل شروع ناگهانی تب، ضعف شدید، درد عضلانی، سردرد و گلودرد است. به دنبال آن استفراغ، اسهال، بثورات پوستی، اختلال در عملکرد کلیه و کبد و در برخی موارد خونریزی داخلی و خارجی رخ می‌دهد. این عفونت از طریق تماس مستقیم با خون، مایعات بدن و بافت‌های حیوانات یا افراد آلوده منتقل می‌شود.

افراد تا زمانی که خون و ترشحات آنها حاوی ویروس باشد، مسری هستند. دوره کمون بین دو تا ۲۱ روز است. در طول شیوع بیماری، افرادی که در معرض خطر بیشتری برای ابتلا هستند، کارکنان بهداشتی، اعضای خانواده و سایر افرادی هستند که در تماس نزدیک با افراد بیمار و بیماران فوت شده هستند.

منبع: تاس