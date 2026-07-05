سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز یکشنبه اعلام کرد یک کشتی باری در فاصله ۵۶ کیلومتری جنوب‌غربی شهر بندری حدیده در سواحل دریای سرخ یمن مورد حمله مهاجمان مسلح ناشناس قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که یک کشتی باری در سواحل دریای سرخ یمن مورد حمله قرار گرفته است.

بر اساس گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، یک کشتی باری توسط مهاجمان مسلح ناشناس در سواحل دریای سرخ یمن مورد حمله قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک هشدار اضطراری از این کشتی در فاصله ۵۶ کیلومتری (۳۰ مایل دریایی) جنوب‌غربی شهر بندری حدیده در یمن دریافت کرده است.

این سازمان اعلام کرد که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند و به کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد با احتیاط تردد کرده و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دریای سرخ ، حمله دریایی
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