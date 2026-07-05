مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس توانست با رشد ۳۷ درصدی درآمد در سال ۱۴۰۴، از رقبای خود پیشی گرفته و در جایگاه دوم مراکز تحقیقاتی سازمان «تات» قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام اداره برنامه، بودجه و آمار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با ثبت رشد ۳۷ درصدی درآمد در سال ۱۴۰۴، موفق به کسب رتبه دوم کشور پس از استان اردبیل در میان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شد.

ابوالفتح مرادی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، با تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ مرکز، اظهار کرد: این دستاورد ارزشمند نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، همدلی، مدیریت صحیح منابع و تلاش صادقانه تمامی همکاران در بخش‌های مختلف مرکز است و نشان می‌دهد که با اتکا به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی می‌توان ضمن انجام مأموریت‌های تحقیقاتی، در مسیر توسعه منابع و پایداری اقتصادی نیز گام‌های مؤثری برداشت.

او افزود: این موفقیت حاصل مشارکت و همراهی رؤسای ایستگاه‌های تحقیقاتی، همکاران شاغل در ایستگاه‌ها، اعضای کمیته تولید و توسعه منابع مرکز، زیرکمیته‌های آب، زراعت و GIS، رؤسا و کارکنان ادارات آموزش، طرح و برنامه، مالی، حقوقی، پشتیبانی و روابط عمومی، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، رؤسای بخش‌های تحقیقاتی، معاونان و تمامی کارکنان خدوم مرکز است که با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در تحقق اهداف مرکز نقش‌آفرینی کردند.

مرادی با تأکید بر اینکه این موفقیت، مسئولیت مرکز را برای حفظ و ارتقای جایگاه خود دوچندان می‌کند، تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های فناورانه، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های علمی و زیرساختی، افزایش تعامل با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیریت کارآمد منابع، از مهم‌ترین رویکرد‌های مرکز در مسیر استمرار این روند خواهد بود.

او در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی همکاران، ابراز امیدواری کرد: با استمرار این همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در سال‌های آینده نیز در زمره مراکز برتر کشور در حوزه پژوهش، فناوری و توسعه منابع قرار گیرد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی سازمان تات، علاوه بر مأموریت‌های پژوهشی، آموزشی و انتقال فناوری، با توسعه فعالیت‌های تولیدی، خدمات آزمایشگاهی و همکاری با بخش خصوصی، نقش مهمی در توسعه منابع، پشتیبانی از تحقیقات و تحقق کشاورزی دانش‌بنیان ایفا می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس