شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی موکب شهدای شهرستان صالح آباد در مسیرِ بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سوگِ بی‌پایانِ رهبرِ شهید و مقتدر انقلاب، همزمان با تشییع پیکر مطهر حضرت امام آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، موکب شهدای بخش صالح‌آباد با شکوهی تمام، در ورودی شهر (مسجد النبی ص) مستقر شد. این موکب، در پیشگاهِ کاروان‌های زائر و عزادارانِ محور همدان _کردستان، به مدت سه شبانه‌روز، با ایثار و جان‌فشانی، آماده اسکان و خدمت‌رسانی به زائران مخلصِ این راهِ پررهرو است.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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