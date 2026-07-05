شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی موکب شهدای شهرستان صالح آباد در مسیرِ بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سوگِ بی‌پایانِ رهبرِ شهید و مقتدر انقلاب، همزمان با تشییع پیکر مطهر حضرت امام آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره)، موکب شهدای بخش صالح‌آباد با شکوهی تمام، در ورودی شهر (مسجد النبی ص) مستقر شد. این موکب، در پیشگاهِ کاروان‌های زائر و عزادارانِ محور همدان _کردستان، به مدت سه شبانه‌روز، با ایثار و جان‌فشانی، آماده اسکان و خدمت‌رسانی به زائران مخلصِ این راهِ پررهرو است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

برپایی موکب شهدای صالح‌آباد در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی

برپایی موکب شهدای صالح‌آباد

برپایی موکب شهدای صالح‌آباد در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی

برپایی موکب شهدای صالح‌آباد در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی

برپایی موکب شهدای صالح‌آباد در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی

برپایی موکب شهدای صالح‌آباد در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی

برپایی موکب شهدای صالح‌آباد در مسیر بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی

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برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ایران ، سوژه خبری ، شهادت
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