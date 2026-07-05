باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی شهردار شیراز، سومین حرم اهلبیت علیهمالسلام و مهد دین، هنر و حماسه، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای قدسالله نفسه الزکیه؛ اظهار داشت: این موج خروشان وفاداری؛ سنگینی بار مسئولیت مدیران را در برابر این ملت ایثارگر بیش از پیش نمایان کرده است.
او با اشاره به تجدید بیعت آحاد ملت با ولیزمان، حضرت آیتالله العظمی امام سیدمجتبی خامنهای مدظلهالعالی، تصریح کرد: استمرار این مسیر روشن؛ جز با کار جهادی و تلاش صادقانه مسئولان میسر نخواهد بود.
شهردار شیراز خاطرنشان کرد: در مکتب امام شهید؛ مبارزه عملی با نظام سلطه و آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی؛ صرفاً در گرو خدمت بیمنت به مردم و پاکدستی مدیران در مبارزه با فساد است و مسئولان باید این اصل کلیدی را سرلوحه تمام اقدامات خود قرار دهند.
گفتنی است، تجلی شور و حرارت امت در بدرقه قائد شهید، یادآور این واقعیت است که مسیر ولایت با خون و اشک و وفاداری پیوند خورده است.
در این میان، تأکید سکاندار مدیریت شهری شیراز بر خدمت به مردم به عنوان رکن مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم بینالمللی و آمریکا، نشان از آن دارد که وفاداری بیحد و مرز مردم به ولایت، مسئولان را به سوی مسیری ناگزیر یعنی خدمترسانی و پاکدستی سوق میدهد تا پاسخگوی این موج عظیم از ایمان و ایثار باشند.
منبع: شهرداری شیراز