کاروان‌های مردمی به منظور حضور در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید امروز از شهرستان گمیشان عازم تهران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - مردم سوگوار گمیشان برای شرکت در آئین وداع و بدرقه پیکر مطهر امام شهید امت به تهران اعزام شدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ایران ، امام شهید
خبرهای مرتبط
پذیرایی شهرداری گرگان از زائران مراسم وداع قائد امت
میزبانی گلستانی ها از عزاداران آقای شهید ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادارات گلستان چهارشنبه تعطیل شد
آخرین اخبار
ادارات گلستان چهارشنبه تعطیل شد
سرود حزن انگیز دختران گلستانی در فراق رهبر شهید انقلاب
اعزام کاروان از گلستان به تهران برای آیین بدرقه آقای شهید ایران +فیلم
اجتماع بزرگ شهرستانی عزاداری وداع با رهبر مجاهد امت در کردکوی +فیلم