\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u00a0\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0645\u0631\u062a\u0636\u0648\u06cc\u00a0- \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631 \u06af\u0645\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0648 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a \u0628\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n