رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر نقش بی‌بدیل رهبر شهید انقلاب در توانمند سازی نیرو‌های مسلح، گفت: آنچه امروز از اقتدار و بازدارندگی داریم، به برکت رهبری آن شهید بزرگوار است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در حاشیه بازدید از یکی از زائر شهر‌های ارتش، به تبیین نقش اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب در اقتدار نیرو‌های مسلح پرداخت و با اشاره به نقش محوری فرماندهی رهبر شهید در پیشرفت‌های دفاعی کشور اظهار کرد: نقش رهبری شهید در ارتقاء، سازماندهی، توانمندی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح، محور اصلی تمام موفقیت‌ها تا به امروز بوده است.

وی تأکید کرد: آنچه امروز داریم به برکت رهبری شهیدمان بوده و از این به بعد نیز به برکت خون این بزرگوار است. ما راه رهبر شهیدمان را ادامه می‌دهیم و برای همین هدف زنده‌ایم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین به روند صعودی توان رزمی نیرو‌های مسلح پس از جنگ تحمیلی سوم اشاره و عنوان کرد: اقتدار نیرو‌های مسلح به مرور زمان افزایش یافته است، چراکه ما شناخت عمیق‌تری نسبت به دشمن پیدا کرده‌ایم.

برچسب ها: دریادار سیاری ، مراسم تشییع
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