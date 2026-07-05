باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر شاهچراغ (ع)، میزبان خیل عظیم کارکنان دولت استان فارس بود تا در قالب پویش «باید برخاست» و با نماد مشت گره‌کرده، بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب و ادامه راه رهبر شهید تاکید کنند.

امروز فضای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) حال‌وهوایی دیگر داشت و شبستان امام خمینی (ره) میزبان خیل عظیم کارکنان دولت در استان فارس بود؛ زن و مرد، پیر و جوان، از شهرستان‌های مختلف استان فارس خود را به این مکان مقدس رسانده بودند تا در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» شرکت کنند.

این اجتماع که با میزبانی استانداری فارس ترتیب یافته بود، از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد و تا ساعت ۱۲ ادامه یافت. کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی و سازمان‌های تابعه، با پوشیدن لباس‌های سیاه و در دست داشتن پرچم‌های عزاداری و پرچم سه‌رنگ ایران و با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ما همه سرباز توایم خامنه‌ای، گوش به فرمان توایم خامنه‌ای»، «ای رهبر شهیدم راهت ادامه دارد»، «هیهات منا الله»، «یا لثارات الحسین (ع)» و «الله‌اکبر» در شبستان حاضر شدند تا بار دیگر با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

شعار محوری این مراسم، «باید برخاست» بود؛ شعاری که در روز‌های اخیر به نماد اصلی پویش بزرگداشت رهبر شهید در سراسر کشور تبدیل شده است.

رهبری امت اسلامی حقیقتی الهی و فراتر از مدیریت سیاسی است

حسینعلی امیری استاندار فارس در این آیین اظهار کرد: رهبری امت اسلامی فراتر از یک مدیریت سیاسی است و حقیقتی الهی به شمار می‌رود که تحقق صحیح آن در گرو تجلی صفات الهی و فضیلت‌های انسانی با نگاه به مراتب توحیدی است.

او ادامه داد: رهبر شهید انقلاب، افزون بر ویژگی‌های مندرج در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شخصیتی جامع، آشنا به حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و مدیریتی داشتند و نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از بحران‌ها ایفا کردند.

امیری بیان کرد: شجاعت یکی از ویژگی‌های رهبری اسلامی است و شجاعت به معنای اعتقاد به توحید است. یکی از مسائلی که انسان را بسیار قوی، شجاع و نترس می‌کند، توحید، باور، اعتماد و اعتقاد به خداوند متعال بر اساس بینش توحیدی است.

استاندار فارس تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های یک فرد برای رهبری امت اسلامی، شجاعتی است که از باور به توحید و قدرت الهی سرچشمه می‌گیرد.

امیری در ادامه به شرط «کفایت» در رهبری اشاره کرد و گفت: از دیگر ویژگی‌های رهبر امت اسلامی که همواره به عنوان یک شرط مطرح می‌شود، داشتن کفایت به معنای شناخت قواعد حکمرانی، شناخت حکمرانی و تدبیر امور برای اداره جامعه اسلامی است.

او تصریح کرد: حقیقت قضیه این است که رهبر شهید انقلاب (رحمت‌الله علیه) صفات و ویژگی‌هایی داشتند که فراتر از آن چیزی است که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

نماینده عالی دولت در فارس، با اشاره به روند انتخاب رهبر شهید انقلاب پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) گفت: بعد از رحلت حضرت امام (ره) در خردادماه سال ۱۳۶۸، بحث جانشینی رهبری مطرح شد. مجلس خبرگان جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد و اعضا به شکل آزادانه درباره جانشینی امام راحل (ره) اظهار نظر کرده و افراد مختلفی را مطرح کردند.

امیری با یادآوری شرایط آن مقطع تاریخی افزود: با توجه به الزامات و اقتضائات آن مقطع، یعنی کمتر از یک سال از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ گذشته بود، مرزهای کشور هنوز تثبیت نشده بود و آثار جنگ همچنان بر کشور سنگینی می‌کرد، جانشینی شخصیت بزرگی مانند امام راحل که توانسته بود دنیا را تکان دهد، کار آسانی نبود؛ در آن شرایط این پرسش مطرح بود که چه کسی می‌تواند امت اسلامی را در چنین شرایط طوفانی رهبری کند.

او گفت: در نهایت مجلس خبرگان به نتیجه رسید و قائد شهید ما به عنوان جانشین امام راحل انتخاب شدند. خود ایشان نیز زمانی که به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان سخن گفتند، صریح و قاطع جانشینی خود را رد کردند، اما اعضای خبرگان این سخنان را ناشی از بزرگواری، فروتنی و تواضع ایشان دانستند و به رهبری ایشان رای دادند و دوران رهبری ایشان آغاز شد.

امیری افزود: در طول ۳۶ سال رهبری قائد شهید، کمتر درباره دستاوردهای دوران رهبری ایشان سخن گفته‌ایم و عمدتا مراسم دیدارها و سخنرانی‌های ایشان از سوی رسانه‌ها منعکس شده و کمتر درباره ویژگی‌های شخصی و شخصیتی ایشان صحبت شده است.

استاندار فارس، با تاکید بر ضرورت پژوهش درباره شخصیت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: درباره شخصیت، سیره، سلوک، آرا، راهبردها و اندیشه‌های رهبر شهید کمتر سخن گفته‌ایم، در حالی که این موضوع جای تحقیق و پژوهش دارد.

امیری ادامه داد: به ویژه در استان فارس که شخصیت‌های اندیشمند، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی بسیار توانمند و مطرحی دارد، باید مفاخر خود را معرفی کنیم تا نسل جوان سرمایه‌ها و ارزش‌های ارزشمند کشور را بهتر و بیشتر بشناسد.

او با اشاره به نقش رهبر شهید در حوزه دفاعی افزود: در بحث دکترین دفاعی، اگر هوشیاری و دوراندیشی رهبر شهید نبود، کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم دچار مشکلات و آسیب‌های جدی می‌شد، اما در همان ساعت‌های اولیه، آسیب‌های جدی به دشمن وارد شد؛ این شجاعت را رهبر شهید ایجاد کردند و به واسطه آن امروز ایرانیان احساس فخر و غرور می‌کنند.

استاندار فارس تصریح کرد: رهبر و قائد شهید، یک انقلابی مصلح بود؛ تفرقه همواره یکی از ابزارهای دشمن بوده و این رهبر شهید بود که اعتدال و میانه‌روی را مشی خود قرار داد و این موضوع جزو باورهای ایشان بود.

امیری با بیان اینکه رهبر شهید اهل شعر، هنر، ادبیات و سینما بودند، ادامه داد: امروز اگر می‌بینیم ایران در هنر سینما با فیلم‌های فاخر در دنیا دارای جایگاه است، این حاصل توجه و آشنایی ایشان با حوزه هنر بود و از این رو ما شخصیتی بسیار بزرگ، خستگی‌ناپذیر و دارای سیر و سلوک فردی برجسته داشتیم.

او با اشاره به ابعاد اخلاقی این شخصیت برجسته گفت: با وجود همه امپراتوری تبلیغاتی که در دنیا وجود دارد، دشمن نتوانست کوچک‌ترین نقطه‌ضعفی درباره رهبر شهید و خانواده ایشان پیدا کرده و مطرح کند.

رهبر شهید با خون خود ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه را اثبات کرد

علیرضا انصاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس نیز افزود: رهبر شهید انقلاب به‌عنوان یک چهره اثرگذار در دنیای کنونی، نزدیک به چهار دهه از عمر پرخیروبرکت خود را صرف رساندن کشتی انقلاب به ساحل امن کردند.

او ادامه داد: رهبر ما با خون خود به همه جهانیان ثابت کردند که تا آخرین لحظه از عمر پربرکتشان در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه ایستادگی کردند و همه ما به‌عنوان کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان فارس باید امروز این پیام را به ایشان بدهیم که آقای ما اگر شما خون پاکتان را نثار اهداف و آرمان‌های انقلاب کردید، ما نیز در راستای خدمتگزاری صادقانه و بی‌منت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس با اشاره به شرایط مدیریتی استان اظهار کرد: تعامل و هماهنگی موجود در مجموعه استان و میان اعضای شورای تامین به ریاست استاندار، به‌عنوان یک شخصیت ملی و فراملی، بی‌نظیر است.

انصاری گفت: اعضای شورای تامین به‌واسطه عشق و علاقه‌ای که به خدمتگزاری به مردم دارند، تمام‌قد ایستاده بودند و در طول دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم نیز به‌واسطه حضور گسترده شخص استاندار در صحنه‌های مختلف، هیچ‌کس احساس دوگانگی و دودولتی نکرد.

وی افزود: به‌رغم همه مشکلاتی که در حوزه‌های گوناگون وجود داشت، هیچ‌گونه چالشی حتی در بازار ایجاد نشد و استاندار در فاصله ۴۰ روز جنگ، با وجود آنکه منزل وی نیز دچار آسیب شده بود، حتی یک بار هم به خانواده خود سر نزد و با ایستادگی و مقاومت به انجام وظایف خود ادامه داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس ادامه داد: این در حالی بود که نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی به شدت تاکید می‌کردند استاندار باید نکات امنیتی را رعایت کند، اما وی ظهر‌ها در یک مسجد، شب‌ها در مسجدی دیگر و همچنین در اماکن عمومی در میان مردم حضور می‌یافت.

انصاری تاکید کرد: ما نیز باید از این‌گونه رفتار‌ها تاثیر بپذیریم و تلاش کنیم در شرایطی که مردم با وجود همه مشکلات، تمام‌قد پای نظام ایستاده‌اند و در بیش از ۱۲۰ شب صحنه را ترک نکردند، بیش از گذشته مراقب حال مردم باشیم و برای کاهش مسائل و مشکلات آنان تلاش کنیم.