باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در اعتراض به ادامه محاصره یمن، جمعی از مردم این کشور در مقابل فرودگاه بین‌المللی صنعا گرد هم آمدند.

به گزارش المیادین، شرکت‌کنندگان در این تجمع ضمن اعلام حمایت از ارتش یمن، از اقدام جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع محاصره تقدیر و تشکر کردند.

در بیانیه این گردهمایی، از نیرو‌های مسلح یمن خواسته شده است که در تداوم معادله رفع محاصره و در پی اقدام شجاعانه ایران، تلاش بیشتری به کار گیرند.

مدیر فرودگاه بین‌المللی صنعا نیز گشایش این فرودگاه را حقی مشروع خواند و تأکید کرد که اگر این حق مورد احترام قرار نگیرد، نیرو‌های مسلح باید آن را با قدرت محقق کنند.

سخنگوی دولت انصارالله یمن نیز در این زمینه گفت که باید از ایران محافظت کنیم و برای تحقق اهدافی که شهید سید علی خامنه‌ای برای ما ترسیم کرده، تلاش نماییم. او افزود که دولت یمن مسیر قانونی شکایت در خصوص ترور رهبر شهید را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری سبا، یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی روز جمعه بیش از ۲۰۰ شهروند یمنی، از جمله بیماران و مسافران سرگردان در خارج از کشور را منتقل کرد.

شایان ذکر است که نیرو‌های ائتلاف متجاوز در ۹ آگوست ۲۰۱۶ ممنوعیتی بر حریم هوایی یمن اعمال کردند که منجر به بسته شدن کامل فرودگاه صنعا به روی پرواز‌های تجاری شد.

این محاصره شامل جلوگیری از انتقال کالا‌های تجاری از طریق فرودگاه و همچنین دارو‌ها و سایر اقلام بود که باعث خسارات اقتصادی و انسانی و بد شدن اوضاع انسانی در یمن شد.

اگرچه پرواز‌های محدودی به مقاصد خاص بعدا از سر گرفته شد، اما فرودگاه متعاقبا دچار چندین تعطیلی و حمله، از جمله حملاتی که بخش‌های بزرگی از آن را ویران کرد، شد.

شایان ذکر است که فرودگاه صنعا شریان اصلی یمن است و تقریبا به ۸۰ درصد از جمعیت جمهوری یمن یا حدود ۲۰ میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهد.

منبع: المیادین