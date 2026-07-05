شهردار شهر یزد از همکاری دوجانبه با شهرداری منطقه ۴ در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ محی الدینی شهردار یزد با تأکید بر اهمیت بی‌نظیر مراسم وداع با رهبر فقید و توصیف آن به عنوان بزرگترین رویداد قرن حاضر و تاریخ بشریت، جزئیات اقدامات شهرداری این شهر و همکاری‌های گسترده با شهرداری منطقه ۴ تهران را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه همه شهرداری‌ها در برابر این واقعه وظیفه‌ای بر عهده داشتند، خاطرنشان کرد که یزد به دلیل موقعیت استراتژیک به عنوان چهارراه مواصلاتی کشور، نقش مهمی در میزبانی از زائران سایر استان‌ها ایفا می‌کند و در همین راستا سامانه‌هایی در قالب موکب در طول مسیرهای استان و شهر یزد برای استراحت کاروان‌ها تدارک دیده شده است. علاوه بر این، یک موکب ویژه توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خارج از شهر برای پذیرایی و ارائه محصولات فرهنگی دایر شده و همزمان با شروع مراسم از روز دوشنبه، فضاسازی گسترده‌ای نیز در سطح شهر یزد انجام پذیرفته است.

شهردار شهر یزد در خصوص همکاری‌های میدانی با شهرداری منطقه ۴ تهران اعلام کرد: یک تیم تخصصی متشکل از نیروهای ارزشی و حزب‌اللهی به فرماندهی سردار علیزاده، از سرداران دفاع مقدس، به همراه آقایان زارع‌زاده و پاک‌سرشت در منطقه ۴ مستقر شده‌اند تا ضمن پشتیبانی از مراسم تشییع، با نصب نخل امام حسین در میدان امام حسین(ع) تهران، زمینه برگزاری مراسم عزاداری هیئت‌های یزدی را فراهم کنند.

وی در تشریح امکانات لجستیکی اعزام شده، تصریح کرد: علاوه بر استقرار ۲۰ موکب در منطقه ۴ تهران، ظرفیت اسکان بالغ بر ۲۰ هزار نفر در دو دانشگاه، فرهنگسرای اشراق و چندین مجموعه دیگر ایجاد شده است. در بخش پشتیبانی فنی و خدماتی نیز ۱۶ دستگاه اتوبوس به تهران اعزام شده که ۴ دستگاه آن مستقیماً در منطقه ۴ فعال هستند، همچنین ۴ دستگاه تانکر آب، ۴ دستگاه ماشین‌آلات پرس زباله، یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی و ۲ دستگاه ون برای جابجایی نیروها در اختیار تیم‌های مستقر قرار گرفته است.

محی‌الدینی با اشاره به حضور ۱۳۰ پاکبان و ۳۰ نیروی اجرایی از روز جمعه در این منطقه، از ارسال محموله‌های غذایی شامل چندین کانتینر نان خشک، حلوا ارده، آب معدنی، ۵۰۰ هزار بطری آب معدنی و ۲۰ تن شکر برای تهیه شربت خبر داد.

وی با ارائه آماری از مشارکت مردم یزد، پیش‌بینی کرد که با احتساب تردد از طریق ناوگان عمومی و خودروهای شخصی، بین ۶۰ تا ۷۰ هزار یزدی در مراسم تهران حضور یابند که از این تعداد، ۲۳ هزار نفر از طریق قطار و اتوبوس‌های عمومی اعزام شده و اولین گروه ۶ هزار نفری نیز صبح روز بعد وارد منطقه ۴ می‌شوند؛ این در حالی است که به گفته شهردار، جمعیتی معادل همین آمار نیز برای حضور در مراسم به شهرهای قم و مشهد عزیمت کرده‌اند.

محی الدینی از تعامل دوجانبه شهرداری منطقه ۴ با شهرداری شهر یزد سخن گفت و ادامه دا: دکتر موسوی شهردار منطقه ۴ از روزهای ابتدای برنامه قدم به قدم با استان یزد همراه بود و ما را در تدارکات برنامه کمک کرد و با تمام توان و تلاش برای خدمت رسانی در مراسم تشییع رهبر فقید به ما کمک رساند که ما در همین جا از این بزرگوار و تیم فعالشان تشکر می‌کنم.

شهردار یزد در پایان با اشاره به مقام عظمای ولایت رهبر شهیدمان گفت: حضرت آقا این اسطوره تاریخ فردی بود که تک تک ما به ایشان مدیون هستیم و این بزرگوار از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در مسندهای مختلف رشادت‌ها و ایثارگری‌های فراوانی به خرج دادند و حتی جانشینی در خور تربیت کرده و بعد از خود برای ما به یاد گار گذاشتند که ما ملت ایران با تاسی از این رهبر به مبارزات و مقاومت خود در مقابل دشمنان دژخیم دین و کشورمان ادامه خواهیم داد.