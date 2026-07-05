باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک با اشاره به اقدامات لجستیکی برای این مراسم اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، زائران پس از ورود به محدوده منطقه یک، از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی مستقر در پارکینگ دانشگاه امام حسین (ع) در بزرگراه شهید بابایی، به ایستگاه‌های مترو و محل برگزاری مراسم در مصلی هدایت شدند و پس از اتمام برنامه، برای اسکان شبانه به مراکز پیش‌بینی‌شده در سطح منطقه بازگشتند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت پشتیبانی منطقه یک برای پذیرش حداکثری زائران در موج دوم حضور افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم ورود کاروان‌ها در دومین روز از مراسم وداع، تمامی زیرساخت‌های لازم شامل خدمات رفاهی، تأمین وعده‌های غذایی و امکانات بهداشتی در محل‌های اسکان برقرار شده و این منطقه با تمام توان آماده خدمت‌رسانی به زائران است.

شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد واحد سوهانک، زائر شهر، مقبره‌الشهدا دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حوزه‌های علمیه و مساجد منتخب سطح منطقه، اولین مکان‌های پذیرای زائران بودند و منطقه با حداکثر ظرفیت برای پذیرایی از زائران و موج‌های بعدی حضور آنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد.