سالار آقاپور، ملی‌پوش فوتسال ایران و برترین بازیکن سال فوتسال آسیا از خاطرات دیدار تاریخی تیم ملی با رهبر معظم انقلاب پس از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سالار آقاپور  درباره دیدار به‌یادماندنی با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: تقریباً دو سال پیش بود که قهرمان جام ملت‌ها شدیم و بعد از آن به ما گفتند برای دیدار با رهبر عزیزمان دعوت شده‌ایم. وقتی ایشان وارد جلسه شدند، من که تا آن روز ایشان را ندیده بودم، واقعاً حیرت‌زده شدم. به عمرم شخصیتی نورانی به مانند رهبر شهید ندیده بودم.

مرد سال فوتسال آسیا افزود: بعد از اقامه نماز جماعت پشت سر رهبر معظم انقلاب، تک‌تک بازیکنان معرفی شدیم. همه بازیکنان درخواست یک هدیه کوچک داشتند که ایشان با لطف خود به هر کدام از ما یک انگشتر هدیه دادند. این انگشتر را همه بچه‌ها در خانه نگهداری می‌کنند و خدا را شکر که این توفیق شامل حال‌مان شد. این هدیه برای من بسیار باارزش و پربرکت است.

آقاپور خاطرنشان کرد: رهبر عزیزمان همیشه می‌فرمودند «ایران قوی، ورزش قوی باید داشته باشد» و ما هم در راستای همین جمله، همواره سعی کردیم برای ایران عزیزمان افتخارآفرینی کنیم و وظیفه خود را برای شاد کردن دل ملت انجام دهیم. از این به بعد نیز با رهبر جدیدمان بیعت می‌کنیم و گوش به سخنان گرانبهای ایشان می‌سپاریم تا برای پیشرفت و سربلندی ایران، پرچم و ملت عزیز ایران تلاش کنیم.

گفتنی است سالار آقاپور، متولد ۱۳۷۸ از آذربایجان غربی، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های فوتسال ایران و آسیا محسوب می‌شود. وی درسال ۲۰۲۲ بهترین بازیکن جوان جهان از آن خود کرد و سال ۲۰۲۵ مرد سال آسیا شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ، وزارت ورزش و جوانان
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