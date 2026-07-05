باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر هوایی از خیل جمعیت نمازگزاران در مصلی تهران + فیلم

تصاویر هوایی از حضور پر شمار مردم برای اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدئو تصاویر هوایی از مراسم خواندن نماز بر پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان در دومین روز از مراسم تشییع رهبری در مصلی تهران را مشاهده می‌کنید.

 

مطالب مرتبط
تصاویر هوایی از خیل جمعیت نمازگزاران در مصلی تهران + فیلم
young journalists club

انتقال پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه اصلی مصلی پس از مراسم اقامه نماز امروز + فیلم

تصاویر هوایی از خیل جمعیت نمازگزاران در مصلی تهران + فیلم
young journalists club

تصاویری از پرچم‌گردانی بزرگترین پرچم صحن مصلی + فیلم

تصاویر هوایی از خیل جمعیت نمازگزاران در مصلی تهران + فیلم
young journalists club

نمایی از مصلای تهران ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۵۳۸۱

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۳۰۱

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۱۰۱۸

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم
۴۶۵

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۴۱۸

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha