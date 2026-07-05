همزمان با ایام سوگواری و در آستانه آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، کارگاه هنری «برخیز به خونخواهی» با حضور جمعی از هنرمندان برجسته هنر‌های تجسمی در قالب «خیمه هنرمندان در مسیر عاشقی» برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر؛ این ویژه‌برنامه هنری روز دوشنبه ۱۵ تیر از ساعت ۹ تا ۱۲ در «پردیس فرهنگی رهبر شهید» میزبان علاقه‌مندان به هنر و اهالی فرهنگ خواهد بود.

 این رویداد که به همت فرهنگسرای اخلاق و نگارخانه «کلک خیال» طراحی شده است، تلاش دارد تا پیوند میان هنر تجسمی و آرمان‌های مقاومت را در فضایی آیینی به تصویر بکشد.

در این کارگاه زنده (ورکشاپ)، گروهی از هنرمندان تجسمی متشکل از فریده ورزدار، صدیقه شاه‌بیک، رقیه بالازاده، ساقی شاه‌آبادی، مهسا نوده، سید پارسا مهدوی حسینی و دانیال همتی حضور دارند. این هنرمندان با استفاده از تکنیک‌های آبرنگ، رنگ‌روغن، اکریلیک و پاستل، پرتره شهدای مقاومت و مفاهیم مرتبط با ایثار و شهادت را بر روی بوم نقش می‌زنند.

هدف از برگزاری این رویداد، علاوه بر پاسداشت مقام رهبر شهید و شهدای خانواده انقلاب، ترویج فرهنگ مقاومت از طریق زبان گویای هنر و ایجاد فضای معنوی در مسیر تشییع است. آثار خلق‌شده در این کارگاه قرار است همزمان با مراسم در معرض دید عموم قرار گرفته و روایت‌گر حماسه حضور مردم در این آیین باشد.

علاقه‌مندان برای همراهی با این رویداد هنری می‌توانند روز دوشنبه به نشانی میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، نبش کوچه شهید کاظمی، پردیس فرهنگی رهبر شهید مراجعه کنند.

برچسب ها: اهالی هنر ، کارگاه هنری
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