درد ناگهانی و شدید در قفسه سینه و استرس و تعریق، از جمله علائم بروز سکته قلبی در افراد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - انجام اقدامات اولیه پزشکی در زمان طلایی برای فردی که دچار سکته قلبی شده، نکته مهمی در حفظ جان بیماران محسوب می‌شود زیرا در زمان بروز سکته قلبی، خون رسانی به عضلات قلبی برای مدتی متوقف خواهد شد. 

از علائم بروز سکته قلبی ، درد شدید ناگهانی در قفسه سینه است که گاهی این درد به بازو و گردن منتقل می‌شود. 

در هنگام بروز سکته قلبی فرد دچار تهوع، استفراغ، آروغ، تعریق و همچنین سردی پوست و احساس بی‌حالی شدید می‌شود. 

در چنین شرایطی، فرد مصدوم را به محیط آرام و خنک منتقل کنید و در صورت داشتن قرص زیر زبانی، آن را به فرد بیمار بدهید. اگر فرد بیمار با مصرف سه عدد قرص زیر زبانی و استراحت، تسکین پیدا نکرد، احتمال بروز سکته قلبی زیاد است.

 

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برچسب ها: بیماری قلبی ، بیماری غیر واگیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۵ تير ۱۴۰۵
باید فورا با هلیکوپتر امداد رسانی بشه
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