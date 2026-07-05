شهردار منطقه ۱۸ از برپائی اجتماع عظیم شیفتگان امام شهید و پیروان سومین رهبر فرزانه انقلاب در میدان معلم خبر داد و گفت : حسینیه اعظم زنجانی ها در این گردهمائی اقامه عزا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی در خصوص نحوه برپائی این اجتماع هزاران نفری که مصادف با شب تشییع و بدرقه امام شهید در پایتخت برگزار می شود ، اظهارداشت: پس از ورود زوار اعزامی از استان زنجان به این بخش از پایتخت و انجام امورات مرتبط با اسکان و خدمات دهی به آنها ، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری اجتماع بزرگ شبانه در میدان معلم و شب تشییع و بدرقه امام شهید به انجام رسید.

وی ادامه داد: در نشست هماهنگی این اجتماع بزرگ که با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه استان زنجان و تنی چند از مسئولین نهادهای خدمت رسان منطقه برگزارشد، مقرر صد تا حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان بعنوان سخنران مراسم و استاد ولی الله کلامی زنجانی، محمد عینی فرد، سید یوسف بشیری و سید محمود حسینی همنوا با شرکت کنندگان به مدیحه سرائی خواهند پرداخت.

گفتنی است: اجتماع بزرگ شهروندان منطقه بعد از نماز مغرب و عشاء روز یکشنبه چهاردهم تیر ماه سالجاری با حضور زوار اعزامی از استان زنجان به مراسم تشییع و بدرقه امام شهید در میدان معلم برگزار می شود.