باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند، با اشاره به ازدحام گسترده جمعیت در مراسم بدرقه پیکر شهید والامقام ایران، اظهار داشت: پس از پایان مراسم نماز و خروج تدریجی سیل مشتاقان از این آیین باشکوه، خوشبختانه ترافیک سنگین مسافری در ایستگاه‌ها تخلیه شد و هم‌اکنون شبکه مترو در وضعیت عادی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر سرویس‌دهی در تمامی خطوط هفت‌گانه و تمام ایستگاه‌های فعال، بدون کوچک‌ترین محدودیتی در حال انجام است و قطار‌ها طبق برنامه زمان‌بندی عادی، مسافران را جابه‌جا می‌کنند.

زند با تأکید بر اینکه پیش‌ازاین برخی ایستگاه‌های پرتردد صرفاً برای تخلیه مسافر فعال بودند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون همه ایستگاه‌ها هم برای ورود و هم برای خروج مسافر باز هستند و شهروندان می‌توانند بدون دغدغه از خدمات مترو استفاده کنند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان از همکاری و صبوری شهروندان در ساعات اوج ترافیک قدردانی کرد و گفت: تیم بهره‌برداری مترو با تمام توان، آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران و شهروندان تهرانی است.