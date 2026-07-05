باشگاه پرسپولیس به انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم خود نزدیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس بعد از جدایی اوسمار و منتفی شدن حضور اسکوچیچ هنوز مشخص نشده است و مدیران باشگاه قرار است تکلیف هدایت تیم‌شان را زودتر مشخص کنند تا وارد بازار نقل و انتقالات شوند و از رقبا عقب نمانند. 

مدیران پرسپولیس در روزهای اخیر بر روی گزینه‌های داخلی تمرکز کرده‌اند و از مهدی تارتار، یحیی گل محمدی، حمید مطهری، مجتبی حسینی و مازیار زارع به عنوان گزینه‌های هدایت سرخپوشان نام برده می‌شود که گفته می‌شود شانس سرمربیگری تارتار بیش از سایر مربیان است. 

شنیده می‌شود مهدی تارتار با وجود اینکه قراردادش را با باشگاه گل‌گهر تمدید کرده است، اما در جلسه امروز خود با مدیران گل‌گهر توانسته رضایت نامه خود را برای حضور در پرسپولیس بگیرد و مشکلی برای عقد قرارداد با پرسپولیس ندارد. 

به هر حال اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب می‌شود و هدایت سرخپوشان را در فصل آینده برعهده می‌گیرد. 

گفتنی است، مهدی تارتار هدایت تیم گل‌گهر را در ۲ فصل اخیر برعهده داشت و توانست با این تیم به رتبه پنجم و چهارم لیگ برتر برسد و پیش از آن هم با ملوان به رتبه ششمی رسید. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تارتار
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