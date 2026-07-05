مدیرکل راهداری و حمل و نقل آذربایجان غربی از ورود نزدیک به ۴۰۰ زائر عاشق ترکیه ای، طی چند روز گذشته برای شرکت در مراسم وداع امام شهید خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل آذربایجان غربی گفت: از زمان شروع مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی نزدیک به ۴۰۰ زائر ترکیه ای در قالب گروه‌های مختلف برای شرکت در آئین تشییع از مرز بازرگان وارد کشور شده اند.

وی افزود: این خیل عظیم عاشقان به ایران آمده اند تا در مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید حضور یافته و با قلب‌هایی آکنده از اندوه، آخرین وداع و ارادت قلبی خود را با آن شهید والامقام به جا آورند.

شکری با بیان اینکه این زائران در بدو ورود، مسئولان پایانه مرزی بازرگان و جمعی از مسئولان استانی از آنها استقبال کردند گفت: حضور پرشور آنان، جلوه‌ای از همدلی، ارادت و پیوند عمیق ملت‌های مسلمان در پاسداشت راه شهیدان و آرمان‌های آنان را به نمایش گذاشت.