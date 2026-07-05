معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هشدار از خطر ابتلا در این ایام از بستری ۶۰ نفر به تب شالیزاری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر جهانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هشدار در خصوص ابتلا به بیماری تب شالیزار در این ایام، گفت: هرساله باتوجه به شدت‌گرفتن فصل گرما و همچنین اقدامات کشاورزی به مانند برنجکاری و دامپروری با بیماری تحت عنوان تب شالیزار مواجه می‌شویم که اگر به موقع اقدامات پزشکی لازم را برای مهار این بیماری که نوعی آنفلوانزا است انجام ندهیم می‌تواند تهدیدی برای جان بیمار باشد.

او در خصوص علائم شایع این نوع بیماری، افزود: علائم این بیماری دو نوع می‌باشد، خفیف و شدید که در نوع خفیف بصورت شبه آنفلوانزا پدیدار می‌شود مانند گلودرد، گرفتگی عضلات، درد ستون فقرات و همچنین تب و لرز، اما در نوع شدید این بیماری ممکن است بیمار دچار نارسایی کلیه و یرقان شود.

دکتر جهانی گفت: استان‌های شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران از آن دسته مناطقی هستند که باتوجه به فعالیت کشاورزی و دامپروری در فصل گرما بروز این بیماری زیاد می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به بستری شدن ۶۰ نفر مبتلا به تب شالیزار در بابل، افزود: طبق آمار ۶ ساله میزان بروز این بیماری بصورت سالیانه در شهرستان بابل حدود ۶۰ نفر در سال است که بصورت حاد بوده و در بخش عفونی بستری و تحت درمان قرار گرفتند.

دکتر جهانی عامل این بیماری را فضولات جوندگان دانست و گفت: جوندگانی مانند موش با فضولات و ادرار در آب‌های سطحی، مزارع سبب آلودگی آب و خاک می‌شوند که از طریق پوست خراشیده هنگام کشاورزی، بلعیدن آب هنگام شنای کودکان در آب‌بندان یا حوزچه‌ها به فرد منتقل می‌شود.